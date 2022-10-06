陳茂波：本港出口連跌四個月　加息削投資信心　料全年經濟負增長

財政司司長陳茂波今日（6日）為一個論壇致辭時表示，外圍經濟疲弱影響本港出口連續四個月下跌，加上香港息率趨升，本地經濟短線難有好表現，估計全年將錄得負增長，雖然消費券對零售市道發揮一定支撐作用，但有效管控疫情，恢復經濟動力才是關鍵所在。



經濟短線難有好表現

民建聯今日舉行「應對百年變局 鞏固香港國際都會地位」高端論壇，財政司司長陳茂波致辭時表示，國際格局形勢複雜，外圍經濟疲弱影響本港出口連續四個月下跌，5月下跌1個百分點，8月更大挫14.3個百分點。另外，環球央行持續加息，香港息率亦趨升，銀行同業拆息今年升超過1厘，投資者對本地經濟前景信心轉弱，投資情緒及資金流向令樓市及股市受壓，因此本港經濟短線難有好表現，估計全年將錄得負增長。

陳茂波說，雖然以美國為首的西方國家對中國崛起感到不安，蓄意壓制，但香港仍有不少機遇，例如全球經濟重心東移，中國穩定發展加上東盟十國經濟發展迅速，香港與亞洲國家關係密切，成為發展有利的一方。此外，「一國兩制」的獨特優勢及科技創新發展，也是未來經濟開創新增長空間的關鍵力量。

更主動進取吸引企業和人才

他強調，香港必須做好匯聚角色，把握國際經濟重心東移帶來的新市場、國家穩步發展帶來的新需要、逆全球化及多邊關係發展帶來的專業或金融服務需求等的新機遇，工作包括擴大優勢產業的多元發展及創新、提升本港在大灣區城市群中的競爭力、匯聚大灣區資源，利用優勢互補建設全球科技創新高地等。他說，政府將積極推動「北部都會區」的新田科技城，結合有為政府和高效市場，創造更大發展空間，同時以更主動進取的態度，吸引企業及人才。

行政長官李家超透過視像致辭，指香港作為高度外向型經濟體，經濟環境受外圍因素影響，不過香港擁有「一國兩制」的制度優勢，能「背靠祖國、聯通世界」，跨越各種困難和挑戰。政府會繼續鞏固傳統核心優勢，並全力發展創新科技、文化藝術等新興產業，為香港經濟創造動能，壯大實體經濟根基。