利寶閣奧海城中式酒樓今日結業　稱限聚措施致客流量不理想

利寶閣（1869）指出以奧海城之「利寶閣」品牌經營位於香港的中式酒樓於周一（26日）結業。由於政府對公眾聚集的限制措施對餐飲業造成重大影響的氛圍下，客流量不理想且市況不利，同時未能自業主獲得有利的租賃減免的情況下，停止經營奧海城酒樓。

截至去年12月底止兩個年度，及截至今年6月底止六個月，奧海城酒樓分別錄得收益約2,050萬元、2,270萬元及1,210萬元，分別佔總收益約8.7%、8.3%及16.2%。此外，該位於奧海城的酒樓於上述年度╱期間錄得淨虧損約550萬元、1,120萬元（包括使用權資產及物業、廠房及設備減值620萬元）及120萬元。

由於（其中包括）上述財務表現不佳及鑑於COVID-19疫情肆虐下現時營商環境不明朗，公司認為奧海城酒樓結業符合公司及股東之整體利益，以避免進一步虧損並釋放所佔用之營運資金用於集團之其他營運需求。

奧海城酒樓結業後，公司於中國深圳，本集團繼續經營三間中式酒樓，分別位於福田區（即深圳酒樓及深圳卓悅中心酒樓）及寶安區（即深圳壹方城酒樓）。誠如本公司日期為9月21日之公告所述，將於今年11月前後在香港開設一間新中式酒樓（位於中環世紀廣場）。