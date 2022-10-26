美國會議員關注黎智英案　外交公署斥詆毀特區法治

美國參議院外交事務委員會多名議員發表聯合聲明，關注前壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反租契欺詐罪成。外交部駐港特派員公署批評是惡意抹黑、詆毀特區法治，對此表示強烈不滿和堅決反對。



原聲明指，黎智英是新聞自由和民主的推動者，批評北京對他作虛假指控，國際社會正密切注視案件，亦不會忘記其他因政治原因被囚禁的港人。

外交公署發聲明指，香港司法機關依照法律秉公辦案，是捍衞法治與正義的正當之舉，不容置喙、無可指摘，強調任何外部干預都動搖不了香港的法治基礎，以及中方堅定維護「一國兩制」的決心，亦阻擋不了香港由治及興的歷史大勢，敦促美方政客尊重法律和事實，認清大勢，停止踐踏法治的卑劣行徑和政治作秀。

發言人指，香港回歸祖國25年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港法治指數和排名長期位居全球前列，在《國安法》和新選舉制度的護佑下，香港法治秩序恢復、法治原則彰顯、發展重回正軌，開啟良政善治新篇章，批評有美國政客戴有色眼鏡，「無視香港主流民意，無視香港法治成就，假仁假義兜售『與港人站在一起』的虛偽口號」，充分暴露其將政治操弄凌駕於法律之上、企圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心。