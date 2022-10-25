黎智英涉欺詐科技園｜名下公司蘋果大樓設辦公室未申報　罪名成立

壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉隱瞞科技園公司，讓一間處理黎與其家人事務的力高顧問公司，在將軍澳工業邨的蘋果大樓設辦公室，違反租契。事件前年東窗事發後，黎涉透過私人助理Mark Simon，指示黃更改力高的註冊地址，以及搬走辦公室。黎智英和黃偉強被控欺詐罪。兩人否認控罪受審，法官今(25日)在區域法院裁定黎兩項欺詐罪均成立，同案被告黃偉強亦罪名成立。



黎智英共涉兩項欺詐罪

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

黎智英今早被帶至犯人欄時，多名旁聽人士揮手，謂：「黎生早晨」，黎智英則揮手回應。

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黎負責申請用地及相關牌照

法官陳廣池在裁決時稱，不同意辯方指黎在案中的參與少，指黎負責申請工業村的用地，亦替多間相關公司向科技園申請牌照。以黎的生意頭腦和精明手法，駕馭規模不小的集團，但不代表他可抽身而退，以事忙為由抺殺他的責任。對於辯方指力高當時佔用大樓的地方不多，法官強調無論佔地方多少，承租人都有責任申請牌照，否則會變成劏房的籍口。

認為前高層作供可信

陳官又認為轉作控方證人的壹傳媒前行政總裁周達權是可靠的證人，認為其說法沒有誇大，有時甚至維護的前上司黎智英和前下屬黃偉強，法官接納其證供。

涉案的力高公司，被指曾在蘋果大樓內設有辦公室。（鄭子峰攝）

黎的子女從力高令津貼

控方案情指，力高主要為黎及其兒子擔任董事的公司提供秘書服務、投保、租用及管理黎與家人的嘉道理道住所、管理黎的3艘遊艇等，庭上亦披露力高開支的報表，包括黎的兒子每月可獲15萬元津貼，黎女兒曾有11萬多元的信用卡簽賬。

定租約前力高已在涉案地址註冊

蘋果印刷有限公司（前稱壹傳媒印刷有限公司）在1999年與科技園公司簽訂租契，列明土地用途只限於出版、印刷報紙雜誌。但力高早在1998年起，已在蘋果印刷於將軍澳工業村的地址營運，亦以此用作註冊地址。

蘋果印刷從未向科技園申請

蘋果印刷從未就力高佔用一事，向科技園公司申請。科技園公司曾到大樓巡查，職員卻稱部份範圍因載有新聞材料的敏感文件，不准巡查人員進入，這些地方包括力高的辦公室。

事件於2020年曝光，力高的辦公室才搬走。控方指，若力高要另租辦公室，將要花費592萬至768萬元租金。此外，若科技園公司行使租契下的權利，或可獲補地價1.1億元。

總監巡查無發現力高

科技園公司行政總裁黃克強早前供稱，科技園從傳媒得悉力高涉佔用大樓，於2020 年3月去信蘋果印刷要求澄清，對方翌月回覆稱，力高使用該處為公司地址，沒佔用地方。科技園公司發展總監文曦華則指，曾於2020年5月4日和地政處職員到大樓巡查，當時並無發現指稱的力高公司，但見到地下「水牌」有未申請牌照的「蘋果日報慈善基金」，黃偉強當時解釋慈善基金沒有佔用大樓。

前壹傳媒營運總裁周達權改任控方的特赦證人。(資料圖片)

污點證人指力高曾有1名員工

原本亦是被告之一的壹傳媒前行政總裁周達權，他獲控方特赦並以「污點證人」身份為控方作供，他指力高起初有一名員工在大樓1樓工作，後來搬到4樓，期間有向蘋果印刷支付租金。他又指，力高的總經理為黎智英助手Mark Simon。

Mark Simon指示更改力高註冊地址

庭上亦讀出佔用事件曝光後，周、黃和Mark Simon等之間的電郵通訊。有職員建議更改註冊地址，指實際營運地址較不重要，因科技園不會知悉。周曾於電郵稱「The arrangement is a sham(安排是一騙局)，而Mark Simon則同意職員說法，並指不值得冒險。黃偉強其後把力高的註冊地址轉至另一地方，力高的辦公室最終於同年5月，搬至觀塘。

控方則強調，黎和黃蓄意隱瞞，把科技園蒙在鼓裡，剝削他們行使租契的權力，如收回土地及要求補地價。

辯方反駁租契無規定有此責任

黎智英未有出庭作供，但其律師在結案陳詞時指，租契無明文規定有此責任，不作披露並不構成欺詐。此外，力高處理黎智英的私人事務外，亦同時從事蘋果相關的業務。

案件編號：DCCC 349/2021