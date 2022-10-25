黎智英涉及多案已審結 餘下涉違國安法案件將於12月開審
撰文：郭顥添
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壹傳媒創辦人黎智英在2020年8月被捕後，先後涉及多宗案件，其中大部份案件已審結完畢，包括3宗涉及2018年的示威案、2020年煽惑他人參與六四集會案，繼今天就欺詐科技園案被裁定罪成後，現只餘下12月開審，指他違反《港區國安法》的案件仍有待審訊。
涉及示威及遊行的案件已判刑
黎智英被指有參與組織及參與2018年的3次示威事件，包括於8月18日、8月31日和10月1日的3次非法遊行，他經審訊後被判囚20個月，他已就頭兩次的非法遊行提出上訴。
另外，黎亦被指在2020年六四期間，涉煽惑他人參與未經批准集結，這案早前亦已在西九龍法院審結，黎被判囚13個月。
欺詐科技園案裁罪成
此外，黎被指租用將軍澳工業村用地時欺詐科技園公司，案情指他名下用以管理其家族事務的力高顧問公司，在工業村的蘋果大樓設有辦事處，但黎與科技園公司訂立租約時，未有申報有這樣的安排，他今被裁定兩項欺詐罪成，並有待判刑。
涉違國安法案件12月審
黎目前仍有一案在身，指他涉嫌違反《港區國安法》，他在該案中除被控：勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為外，他與蘋果日報相關的3間公司，亦涉串謀發布煽動刊物等罪名。案件已排期於今年12月在高等法院審訊，他在這案所面對的控罪，一經定罪，最高可被判終身監禁。法庭早前已批准黎從英國聘用御用大律師Tim Owen代表他，該案將不設陪審團，由3名國安法指定法官審理。
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