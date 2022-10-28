訪問︱林定國：願到美國宣講法治　初選案還柙時間已不算長

律政司司長林定國接受《香港01》等媒體訪問，提到《施政報告》重點工作，包括向普羅市民及海內外推廣香港法治、推廣法律服務、銜接內地法制發揮香港所長。他認為法律並非只是服務大企業，而是一視同仁、所有市民都可受惠。

談到《港區國安法》與普通法制度、法治狀況的關係，林定國指港人的權利會繼續受到保障，沒有任何改變，更指只要有公平的機會，絕對願意到一些對中國不友好的國家，包括在美國解說《國安法》、宣講香港法治，以理服人。被問到一些公眾關注的案件如民主派初選案被告「未審先囚」近兩年，林定國認為高門檻保釋在其他普通法地區也存在，更指對比本港其他刑事案件，初選案被告還柙的時間已不算特別長。



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我希望香港的法律服務的形式，像一個『美食中心』，可以有高級餐廳，像米芝蓮的星級餐廳，但同時會有很平民化的，像食一碗雲吞麵，白粥油炸鬼也可以。 律政司司長林定國

法律「可以是米芝蓮，也可以是雲吞麵」

林定國指，「法治」二字涵蓋的範圍十分廣泛，未來律政司會加強統籌法治教育和培訓宣講領袖，目標是在明年第三季推行「法治教育領袖培訓計劃」，希望港人對本地法律、國安法、香港的普通法制度優勢等有更深刻了解，而這一點單靠律政司並不足夠，所以要聯同其他相關的政策局、法律學院等一起做。

他希望法治教育以一般大眾為對象，以深入淺出、生活化例子解說：「焦點不應只是在條文上，當然條文也很重要，是基本的，但更重要的是大家要明白法律為何要如此撰寫，要達到甚麼目的。更進一步的，是從歷史角度去考慮，甚至是國家層面。今日國家面對的環境，（法律）如何幫助市民過上幸福安穩的生活。」

此外林定國也相當重視推廣香港法律服務，促進仲裁、爭議解決等服務，不單要完善法律架構，更要多做宣講工作，在社會上推廣調解的文化，這一點不止服務大企業，而是照顧到每一位香港市民。他舉出一個經常與同事提起的比喻：「我希望香港的法律服務的形式，像一個『美食中心』，可以有高級餐廳，像米芝蓮的星級餐廳，但同時會有很平民化的，像食一碗雲吞麵，白粥油炸鬼也可以，各適其適，有需要的人一定會找到配合他們需要、資源等各方面的（服務）。」

香港優勢除連通國際，背靠祖國亦同樣重要，因此林定國強調香港要與內地法制配合和銜接，前日（10月26日）立法會通過的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》是個好開始。其他範疇如粵港澳大灣區合作，有時候受限於一些文書送達、科技未普及應用等的實務操作問題，法律服務合作受到阻礙。他已責成副司長張國鈞，今年年底前成立專責小組研究和推進促進兩地法律實務接軌的措施。

律政司司長林定國。（梁鵬威攝）

法治排名下跌 或因有人對港理解不足

要說好香港法治故事，少不免要尋求國際上的認可。「世界正義工程」最新公布的《2022年法治指數》，香港較去年下跌3位，在全球140個國家及地區之中排第22位，是2014年進入統計以來最低，在亞太區排名為第6位，落後於新加坡及韓國。

林定國回應指，香港法治在世界上有相當高的地位，作為國際金融中心，外國人都願意在香港做生意和投資，認為排名22已算是不錯的位置，「上上落落幾位」十分平常，其中一些分項如廉潔指數、秩序和安全，排行在全球前十名，成績相當不錯。

至於一些分項如人權自由等得分比之前下降，他認為有可能與部份人不了解香港情況有關：「我以前也參與過（同類的評分活動），形式是邀請一些人士，就整體印象作一些揣測，得出評分。有人（對香港）有一些不正面的想法，這個觀念從何而來？當然是別人對香港的評語。」他指全球地緣政治局勢複雜，少不免對國家、對香港有一些惡意的抹黑，導致部份人對香港的理解不充份。

近日中共二十大報告全文提及要「完善特區司法制度和法律體系」，林定國認為不用過份解讀，任何制度都要居安思危，沒有最完美，永遠可以做得更好，制度、條文也要與時俱進。他強調，從來沒有人可凌駕法律，包括政府。

這些案件所有被告人，都有申請保釋的權利，不一定被全部關柙，國安法也沒有排除保釋的權利。 律政司司長林定國

初選案被告還柙近兩年 「時間不算特別長」

林定國在訪問中多次提及香港一大優勢，是中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，法院行使獨立的司法權，這亦是國家主席習近平在「七一講話」中提及的重點之一。

不過在「後國安法」的香港，發生一些事情令社會對此有不同意見，尤其《港區國安法》第42條列明「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」去年7月一場法律論壇中，時任港澳辦副主任鄧中華形容這是「以不保釋為原則，保釋為例外」。其中民主派初選案，眾被告由去年2月底被落案起訴至今，還未正式開審，但47名被告中僅15人獲准保釋（其中2人被指違反保釋條件須重新還柙），其餘眾人未審先囚接近兩年。

林定國說：「上任之後，我特地問過檢控科的同事，究竟這類案件關柙的時間是否特別長？我得到的訊息，是他們（初選案被告）關柙的時間並不比其他一般刑事案件長。更重要的是，這些案件所有被告人，都有申請保釋的權利，不一定被全部關柙，國安法也沒有排除保釋的權利，被告是有權利去要求法庭作裁決。」他亦希望大家對於法庭的裁決，如定罪、保釋安排等要多加了解，不要只從判決結果看事情，審訊過程的法律理據也很重要：「一下子就跳到『違反人權自由』的結論，並不是理性的做法，不可以憑直覺只看結論的。」

檢控工作毋須「跑數」：最好大家自覺守法

被問到嚴苛的保釋條件是否與普通法「無罪推定」原則有實際出入，林定國表明不同意，承認《港區國安法》的保釋要求與其他法律不同，但《港區國安法》總則已白紙黑字列明維護國家安全時應當尊重和保障人權，依法保護香港居民在《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》下的各種權利與自由，不存在推翻「無罪假定」的問題，一案不能二審、法律只能懲治違法者等原則也沒有變。他又引述終審法院在黎智英案保釋爭議的判辭，指高門檻的保釋條件「不是香港獨有，很多其他普通法的管轄區，處理一些重大案件時，也會因應平衡各方的考慮因素，包括社會整體利益，有相類似甚至更加嚴格的保釋制度和條件。」

被問到《港區國安法》檢控工作有沒有「關鍵績效指標」（KPI），林定國指《港區國安法》是嚴肅的法律，目的是防範、制止和懲治危害國家安全的行為，不是所有事物都適合使用KPI，律政司會根據檢控守則依法辦事，以證據決定是否檢控，「我們的KPI就是堅守法律的原則」，甚至最理想的情況是大家都自覺守法，完全不須動用此法例。

▼民主派初選案 大部份被告還柙近兩年▼



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如果他們真的講道理，那請他們以理服人，根據什麼理據令他們覺得自己有權、有道理，去做一些我認為非常有壓迫性、絕對不合理、甚至在國際法上不合法的事情呢？道理何在？我洗耳恭聽。我相當有信心，聽後會有充份的理由反駁，他們是絕對沒有理由做這些事。 律政司司長林定國

到美國宣講法治？林：不怕任何地方

律政司在《施政報告》的工作指標中，提及明年起會率領由本地法律專業組成的宣講團，出訪東盟成員國、其他東南亞、中東及非洲國家，但實際上對香港法治狀況有所質疑的都是美國為首的西方國家。被問到為何會有這種分別，林定國指撰寫工作目標時不可能將目的地全部列出，但認為上述提到的新興市場，是以往香港較少注意的地方，需要拓展新機會，是以特別重視，不過現時沒有計劃出席11月的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。

林定國表明不會低估對外宣講香港法治工作的難度，以及個人可能面對的制裁風險。美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）早前發表報告，點名建議制裁林定國和15名與案件相關的刑事檢控人員，被問到有沒有打算到美國「迎戰」，他指：「我也有信心，解說的時候我不會怕去任何地方，最重要是有公平的機會我回答就去，如果有公平的機會，我很願意和他們作理性的討論甚至辯論。」