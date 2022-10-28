訪問︱林定國：事前無預計免針紙會有問題　考慮公眾利益決定修例

政府近日在「免針紙」覆核案敗訴後，前日（26日）決定修訂《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），賦權醫務衞生局局長廢除問題免針紙，引發爭議。

作為特區政府首席法律顧問，律政司司長林定國接受《香港01》等媒體訪問期間，表明政府是在考慮整體公眾利益後決定修例，過程必須快速果斷，強調一切依從法治原則。他承認今次事件是個意外，相信事前也沒有人預計到部份免針紙會出問題，導致政府要下令廢除。



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香港的法制真的很幸運，擁有獨立審判的法庭，法庭不同意政府的看法，這不是奇怪的事，其實是好事，彰顯我們香港是法治社會，沒可能次次同意的，不然問題就大了。 律政司司長林定國

「每拖多一日，風險就更大」

林定國指，政府行事一定會堅持法治原則，此案的核心爭議，是「599L條」有沒有賦予局長權力，「當然我們亦委任了外間的資深大律師代表政府，政府內部也有法律意見，亦已向法庭表述了立場。」只不過，最後法庭不同意政府對法律條文的解釋，但他指政府亦有不同的法律選項處理相關問題，衡量的由始至終都是「如何最符合整體公眾利益」。

林定國形容，香港面對前所未見的疫情，一些有潛在問題的免針紙對公共健康構成風險，「每拖多一日，風險就更大」。再加上部份問題免針紙本身有期限，可能在11月底就到期，時間緊迫。「我們考慮問題時的大原則，是一定要盡快、果斷、最有確定性的方法去處理，這才是最符合香港最大的利益，這是我們整個內部團隊團結一致的決定。」因此林定國認為，修訂「599L章」的主體法律，賦予局長合適權力，最符合上述的原則，包括法律原則。

「想都沒有想過」免針紙會出問題

林續指：「當法庭指出（政府）在法律上可能有不足的地方，這不足為奇，我們往往會面對一些沒有預計過的法律問題，經常都是如此，無論是刑事、民事都有，可能大家都見過，法庭說『咦，原來這在法律上沒有包含』，不是說刻意的不包含，而是沒有預計到，今次哪會有人預計到免針紙會有問題？想都沒有想過吧？」所以他認為政府只要依足法例訂立的原意，作適切的修訂，這並不是奇事，乃合法合情合理。「我們當然覺得自己有充份理據，但法庭在憲制秩序之下也有權判斷訴訟雙方，當然是一方正確、一方不正確。我們要明白這個制度，不代表我們（政府）先前的想法有問題，這是制度上必然出現的事，我不覺得在法律層面上有何出奇。」

至於為何不循司法途徑上訴，林定國強調並非「不信任法庭」，而是認為法例既然已經修改，白紙黑字賦予局長相關權力，當初法庭需要考慮的法律問題已不再存在，變成純粹學術上的討論，再作訴訟意義已不大，「司法資源很寶貴的」，法庭亦未必受理。「繼續糾纏於法律程序上，又對香港有甚麼好處呢？別忘了，最重要的是解決公共衞生問題。」