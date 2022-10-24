施政報告︱林定國：地區關愛隊將參與法治教育工作　宣揚明法守法

律政司司長林定國今日（24日）在立法會司法及法律事務委員會政策簡報會，簡介施政報告政策。他指，律政司未來重點工作包括加強統籌法治教育、對外推廣香港的機遇等，而在法治教育層面，即將成立的「地區關愛隊」未來會扮演重要角色。



律政司在提交立法會的文件中，提到律政司未來的三個主要政策措施，包括加強統籌法治教育和培訓宣講領袖、全方位推廣香港法律及爭議解決服務的優勢和機遇、深化粵港澳大灣區內法律實務接軌和推廣區內通用線上調解平台。

培訓「培訓者」 協助他人自覺尊重法制

其中在法治教育層面，律政司將與相關政府部門和持份者合作，在2023年第三季展開「法治教育領袖培訓計劃」，目標是在社區不同層面培訓相關界別的「培訓者」，提升他們向青少年及普羅大眾推廣一致和正確法治訊息的能力和功效，協助他們啟發其他人在日常生活中自覺尊重法制，明法守法。「我們計劃招募的『培訓者』將會涵蓋廣泛接觸社會群體的前線人士，初步包括法律界人士、青少年制服團隊、政府將成立的『地區服務及關愛隊伍』及其他社區領袖等。」

在會上，新民黨立法會議員容海恩問到「地區服務及關愛隊伍」一段應如何理解。林定國指出，在法治推廣工作中，「訓練培訓者」（train the trainers）相當重要，而如果要向社會最基層、全方位地推廣守法知識，單靠政府的人力物力未必足夠，所以要依靠不同界別的人士，議員所提到的「關愛隊伍」，亦會扮演重要角色。