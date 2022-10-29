兩岸統一︱梁振英：港應耐心講一國兩制獨特民主　客觀聽嘅會接受

全國政協明年換屆，副主席梁振英接受電台訪問，被問到會否留任時指，將一如以往配合國家及香港社會需要，盡最大努力推動社會發展，為國家貢獻微薄力量，希望接下來在融入國家發展大局方面，更加好貢獻力量。



梁振英亦提及兩岸議題，認為「一國兩制」不是抽象概念，在香港落實，是有《基本法》等法律規定和保障的制度：「香港『一國兩制』下的民主既不等同外國的地方性民主，亦不等同外國的主權性民主，是『一國兩制』獨特安排下的民主，聽嘅人只要用兩三分鐘，耐心客觀聽你講，佢哋係接受嘅。對台灣民眾要用同樣嘅耐心，客觀向佢哋解釋。」



留任政協副主席？梁：一如以往配合國家香港所需

中共二十大結束，港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧都沒有名列新一屆中央委員會，梁振英指，負責香港事務官員有調動完全正常，現時毋須揣測，最重要是中央嚴格按照《基本法》規定，貫徹「一國兩制」、港人治港、高度自治方針。