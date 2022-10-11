吸人才︱梁振英：0+0外須除政治誤解　脫殖後人類發展指數超星英

香港再出發大聯盟今日（11日）舉行「共同建設香港，增強發展動能」研討會，大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英致辭時表示，入境檢疫措施放寬至「0+0」是吸引海外企業及投資者回港重要因素，但非全部因素，因為部分外國企業對《基本法》及「一國兩制」在港落實狀況有誤解，本港須積極宣揚正確訊息，消除外國投資者對香港的政治誤解。



梁振英指，檢疫措施從「0+3」放寬至「0+0」，是吸引海外企業及投資者回港的重要因素、但非全部因素，更重要是消除外國企業對香港政治情況誤解，因為有外國政客誤導投資者，導致他們對《基本法》及「一國兩制」在港落實狀況有偏見，香港須主動宣揚正確訊息。

他認為，儘管未知內地「7+3」檢疫政策何時放寬甚至取消，但港人不應等待，應盡快到大灣區了解內地發展狀況及探索新機遇，相信在國家支持下，香港的機遇大於挑戰。

梁振英表示，香港回歸祖國、脫離英國管治的25年來，已取得不少發展成就，例如聯合國2022年人類發展指數報告中，香港在200個國家及地區中排名第4，而新加坡及英國僅排14及18位，但不能自滿，須正視全球政經局勢及青年「四業」問題，主動評估未來可能遇到的狀況。