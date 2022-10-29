妻憶照顧點滴　信高錕始終認得自己：會望向我攞信心｜政壇諸事町

已故諾貝爾物理學獎得主高錕，晚年成為推廣腦退化症資訊的標記，其妻黃美芸日前在一個講座上，分享當年照顧高錕的點滴鼓勵其他照顧者，提到高錕晚年猶如兩三歲小孩，無法與人交談，她則如照顧小朋友般，向他講故事。



黃美芸透露照顧的其中一個秘訣，無論有多不開心或生氣，都不會向高錕表露、而是假笑，「唔係佢睇到你嬲，會以為佢做錯野」，高錕亦經常報以微笑。曾經指只要高錕記得她、就繼續照顧對方的黃美芸，指直至後期仍然相信高錕認得自己，因為高錕看她的眼神始終與別不同，尤其當他去到新地方缺乏信心時，都會望向她尋求安慰。



面前假笑背後摔碟：你嬲，佢會以為做錯野

高錕除了「光纖之父」的美譽，為人熟知還有晚年受認知障礙症困擾，與太太黃美芸成立了基金會，推廣及普及腦退化症資訊。過幾年就90歲的黃美芸，在高錕2018年離世後仍不時露面分享，她鼓勵照顧者帶患者參加社交活動，當年自己也帶高錕坐電車，由跑馬地屋企到西環暫託中心，希望高錕可以多與其他人交流，「當係出街幾開心…唔可以成日困佢喺屋企。」

黃美芸有一段時間因為壓力出現抑鬱，情緒繃緊時則有一個紓壓習慣，到花園摔碗碟發洩：「出晒啲氣，就放鬆晒。」她提到，高錕患上認知障礙症之初，社會對此症認識不深，有醫生甚至表示香港無法處理此症。她其後受朋友鼓勵，成立高錕慈善基金，希望告訴大家任何人都有機會患上認知障礙症，即使是高錕亦如是，自己不隱瞞高錕患病，也希望其他照顧者尋求協助。