公務員︱梁振英：部門首長應主動棄外國籍　不願「犧牲」可拒升職

全國政協副主席、前特首梁振英在社交網連發兩帖，指政府對首長級公務員應該有國籍要求，如公務員不想放棄外國國籍，可以拒絕升職為部門首長：「如果放棄外國國籍是犧牲，連這一點點犧牲都不能接受，將來你會為國家作更大的犧牲嗎？」呼籲公開首長級公務員的國籍狀況。



香港回歸25年了，證明當年「太平門」的想法是多餘的，加上近幾年不斷惡化的國際關係，為甚麼既要做政府部門首長，又不肯放棄外國國籍？首長們的腦袋在想什麼？如果放棄外國國籍是犧牲，連這一點點犧牲都不能接受，將來你會為國家作更大的犧牲嗎？ 全國政協副主席梁振英

「放棄外國籍就是最好的國民教育」

工聯會立法會議員黃國，日前在立法會政制事務委員會上關注高級或首長級公務員的國籍問題，憂慮相關公職人員持外國國籍，只宣誓效忠特區不足以解決雙重效忠問題，問到當局會否加入首長級公務員的國籍要求。不過，曾國衞就引述公務員事務局局長楊何蓓茵早前的回應，指政府暫時無意改變公務員的國籍規定，因為現時所有公務員都要宣誓擁護《基本法》及效忠特區，相信已符合「愛國者治港」原則。

梁振英承接討論，昨日先發帖指香港已回歸25年，「證明當年『太平門』的想法是多餘的，加上近幾年不斷惡化的國際關係，為甚麼既要做政府部門首長，又不肯放棄外國國籍？首長們的腦袋在想甚麼？」他指政府部門首長有外國國籍，是尊嚴問題，也是實際的效忠問題。「相信這些外國國籍，大多是英國、加拿大、澳洲和美國等西方國家的國籍，這些國家和我們的關係怎樣，大家心知肚明。有外國國籍的政府部門首長可以說『我效忠中國，不效忠這些西方國家』、又或者『我既效忠中國，又效忠這些西方國家』嗎？」

梁舉例指，近日美國的金融界翹楚來香港參加國際會議，美國國會議員出聲「勸阻」，反問如果有一天，西方國家的議員寫信給有該國國籍的香港特區政府部門首長，「勸阻」他們，又或者恐嚇用當地的國家安全法對付這些官員，應如何是好。「首長表現如此，怎樣叫下級的公務員宣誓效忠我們的國家？不想放棄外國國籍，可以拒絕升級做部門首長，不是很簡單嗎？那些部門首長有外國國籍，可以公開嗎？」

梁振英今早（30日）仍意猶未盡，再發帖指：「在今天的國際形勢下，首長級政府人員主動放棄外國國籍，是最好的國民教育。講法律要求，也講政治。」