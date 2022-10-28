黃國倡禁高級公僕雙國籍 曾國衞稱無意改規定：宣誓已屬愛國者
撰文：高諾恆
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立法會今日（28日）舉行政制事務委員會會議，有議員關注受政府資助人員的宣誓安排，包括教師、社工及醫護人員等，要求政府藉宣誓全面落實「愛國者治港」原則。政制及內地事務局局長曾國衞表示，去年5月已完成有關公務員宣誓安排的相關修例工作，有關其他「公職人員」是否需要宣誓，當局正積極研究和制訂方案，完成後會盡早提交立法會審議。
工聯會議員梁子穎指，雖然法例規定公職人員都須宣誓效忠特區及擁護《基本法》， 但受政府資助的人士，如教師、社工及醫護人員等仍未須宣誓，質疑未能落實「愛國者治港」原則。
工聯會黃國則關注高級或首長級公務員的國籍問題，憂慮相關公職人員持外國國籍，只宣誓效忠特區不足以解決雙重效忠問題，問到當局會否加入首長級公務員的國籍要求。不過，曾國衞就引述公務員事務局局長楊何蓓茵早前的回應，指政府暫時無意改變公務員的國籍規定，因為現時所有公務員都要宣誓擁護《基本法》及效忠特區，相信已符合「愛國者治港」原則。
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