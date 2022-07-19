BNO｜梁振英稱全家無外國籍　如港人移民須棄港醫療　肯定不願意

本港移民潮持續，全國政協副主席、前特首梁振英近日多次在Facebook發文批評英國治安、貧窮、教育等問題嚴重。他今日（19日）再發文指，提及英國管治及民生等問題，英國人態度被動，「連登仔和高登仔跳出來，也只能顧左右而言他。」

他續指，「連登仔」和「高登仔」以為有能力入英國籍的香港人都會入英國籍，但他沒有，他和三名子女也從來沒有外國國籍，又反問為什麼要有外國國籍。



梁振英稱，太太數十年前的英國護照，回歸後便沒有使用，到期後也沒有續期，後來更正式辦手續撇清了，「我一家人持的就只有中華人民共和國香港特別行政區護照。」

梁振英說，國籍是大事，「護照不是信用卡，哪張方便、哪張有折扣、哪張積分多就用哪張。」他指，香港人所謂移民英國之後，不僅不肯將香港身份證退還，如果要簽承諾書，承諾以後不會用香港的醫療服務，肯定也不願意。