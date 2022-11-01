立法會補選︱提名期前夕未見「開綠燈」　新思維望能入閘

立法會選委會界別補選今日（11月1日）開始報名，事前政界流傳會有「參考名單」，但截至昨晚為止，仍未見所謂的「名單」流傳。據了解，各派人士均有意競逐席位，但由於未有任何消息，截至昨晚仍未能「起動」向選委爭取提名票。



▼選管會主席陸啟康昨日視察政府總部選舉主任辦事處▼

有意參選者已備戰

立法會補選提名期今日起開始，11月14日結束，選舉將於12月18日舉行。政界一度流傳快將有消息流出，但截至昨晚並沒有所謂的「名單」出現。如今次有4名參選人，即出現「等額選舉」，4名參選人將自動當選，但如果有5人以上競逐，12月18日就需要投票。

無論如何，各政黨已經做好「備戰」，有不具名的有意參選者向《香港01》表示，雖然未有正式通知，但「工作照做」，已經開始了各項準備，包括政綱、口號等。

狄志遠透露，新思維有意派員出選立法會補選。（資料圖片/梁鵬威攝）

狄志遠：暫定周四敲定人選

除了各大建制政黨人馬躍躍欲試，報稱非建制派的新思維亦計劃派人出選。新思維主席狄志遠向傳媒透露，兩名副主席黃俊瑯及崔定邦均積極考慮出選，黨內暫定星期四（11月3日）開會敲定人選。狄志遠向《香港01》指，由補選醞釀初期起，都有向西環表達新思維參選的意願，但至今未收到確實的訊息，而近日與其他選委聯絡時，他們大都持觀望態度，並未言明能否給予提名。

狄志遠期望最終有新思維成員入閘並當選：「始終其他議員立場比較相近，多選幾位立場近似的朋友，分別不會很大。但多一個新思維成員，多一把不同聲音，議會生態是有明顯分別的。」