金融峰會3巨頭甩底　李家超稱好少數　豁免措施成防疫工作參考

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會開幕在即，有重磅嘉賓因不同原因缺席，特首李家超今日（1日）行會前記者會，表示峰會將有200幾人出席，出席人數符合預期，只有3位嘉賓因個人原因缺席，形容為相當少數目：「以我哋所知，有兩位打算出席嘅，因為喺當地確診咗，唔嚟得，都係好少嘅數目，另外有一位自己啲行程唔嚟亞洲。」



政府為來港參與峰會的國際金融巨頭，提供了一系列防疫豁免措施，包括在三天檢疫期內可進入部分「疫苗通行證」場所。李家超重申「紅黃碼」措施是分風險層級管控疫情，之前已表明會針對不同活動調整及制定方案。他強調今次針對峰會作出豁免是風險可控，例如豁免的聚餐限於私人包廂進行。他說，政府事後會總結這些針對大型活動實施的豁免安排，「從中睇下有啲乜嘢好嘅經驗......在整體防疫方面，設計某啲措施，將來推進應該點走。」



李家超指，金融峰會即將開幕，據目前的資訊，出席人數超過200人，有不同地方的金融領袖，將與香港討論分享及交流經驗，下周四、五亦有亞洲醫療健康高峰論壇，形容未來兩星期的大型活動令香港充滿活力動力。他認為，這是實施「0+3」安排後，讓大家有不同的活動空間，社交距離措施放寬，使經濟活動可重新推進。

根據報道，花旗行政總裁Jane Fraser、黑石公司總裁Jonathan Gray都因染疫未能如期出席；巴克萊行政總裁C.S. Venkatakrishnan則因工作安排取消亞洲之行。李家超被問到會否因此而失望，他認為缺席的只佔「相當少數目」，強調共有200多位嘉賓將出席高峰會。