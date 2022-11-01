接連活動盛事　李家超：香港充滿活力動力　放寬活動空間穩步邁進

特首李家超今早（11月1日）出席行會前記者會，談及香港的復常問題。他指，自從實施「0+3」入境檢疫安排後，加上社交距離措施逐步放寬，社會氣氛開始恢復，10月出入境人次、外地來港人數都明顯上升，近期將陸續舉辦多場國際大型活動，形容最近兩個星期香港充滿活力和動力，政府會繼續在風險可控的情況下容許各類活動進行。



10月出入境飆1.5倍 單計入境1.6倍

李家超一開首即朝氣勃勃地表示：「呢兩個禮拜香港係充滿活力同埋動力！」他指剛剛開幕的金融科技節、即將開幕金融峰會、下周四及五的亞洲醫療健康高峰論壇，都展示香港充滿活力動力，也是因為「0+3」檢疫令大家有不同的活動空間，社交距離措施逐步放寬，經濟活動重新推進。

李家超引述出入境數字，指10月出入境整體數字是9月的1.5倍；單計入境數字，10月是9月的1.6倍；單計外地來港人士，即非港人、非內地人士入境，10月數字更是9月的2.3倍，可見香港的動力及活力逐漸回來：「我哋亦都會不斷希望喺（風險）可控嘅情況下容許更多活動，喺整體社會，以至同外國接軌方面去推進，等大家有機會去參加不同活動，同埋推展我哋整個香港，經歷咗3年疫情之後，再同世界接軌。」

明白旅業最受打擊 近日都見到出入境增加

被問到本港昨日公布的第三季GDP有顯著下跌，李家超回應指現時環球經濟無可否認疲弱，香港是外放型經濟，一定受到影響，出口數字也在下跌，這涉及很多原因，如外幣疲弱、先進經濟體通脹嚴重等。他強調政府明白這些情況，而疫情一直受控制，很多活動可重新舉行，社會氣氛活起來，消費券措施亦可提振內部經濟，就業數字暫時未受影響，政府會繼續留意整體經濟情況。

至於有旅遊業界人士要求盡快實施「0+0」，否則年底前會再有旅行社倒閉潮，李家超指明白旅遊業在疫情下最受打擊，因此在《施政報告》中已提出增加支援文化古蹟本地遊等，希望推動旅遊業工作，政府只要知道整體疫情風險可控，路線都是一致的：「會穩步咁邁進，希望可以俾社會（進行）唔同嘅經濟活動、民生活動。」社交距離措施也會一直調整，近日大家都見到出入境人數增加、國際盛事重新在香港舉辦，相信整體在帶領香港經濟復蘇方面也有一定作用。