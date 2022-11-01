陳茂波今抵港免檢？李家超：抵埗後驗核酸　倘陽性須接受隔離

國際金融峰會舉行在即，數名原先答應出席的外國金融巨頭無法出席，早前在中東確診的財政司司長陳茂波快測轉陰，料今日下午抵港，明日（2日）出席峰會。特首李家超今早（1日）行會見記者，被問到陳茂波外訪期間確診，政府會否就入境檢疫作出豁免，李家超稱陳入境後仍須進行核酸檢測，若結果為陽性，需要自我隔離。



李家超指未來兩周有多場國際級活動舉行，包括周五（4日）舉行的國際七人欖球賽，他形容隨著防疫措施放寬，未來多場活動舉行令香港充滿活力及動力。



財政司司長陳茂波早前出訪中東時在沙特確診新冠肺炎。（政府新聞處）

旅業最受挫 李稱防疫續調整：大家見入境增加

【10:00】被問到香港昨日公布的第三季GDP有顯著下跌，李家超回應指現時環球經濟無可否認疲弱，香港是外放型經濟，一定受到影響，出口數字也在下跌，這涉及很多原因，如外幣疲弱、先進經濟體通脹嚴重等，政府明白這些情況。他說香港疫情一受控制，很多活動可重新舉行，社會活動活起來，消費券措施也可提振內部經濟，政府會繼續留意整體經濟情況。

至於旅遊業界要求盡快實施「0+0」否則會有倒閉潮，李家超明白旅遊業在疫情下最受打擊，因此在《施政報告》中已提出支援文化古蹟本地遊等，希望推動旅遊業工作，政府只要知道整體疫情可控，路線都是一致的，會穩步邁進復常，社交距離措施也會一直調整，近日大家都見到入境人數增加、國際盛事重新在香港舉辦。

被問到MIRROR演唱會事故報告為何未有聲氣，李家超表示相關調查仍「積極做緊」，據其了解有關部門工作已接近尾聲，「好快可以向大家宣布」。

免針紙案顯示法律漏洞 修例乃捍衛法治強力例子

【09:56】被問到政府修例賦權局長廢除免針紙，會否影響外界對本港法治觀念，李家超說，法庭裁決顯示法律有漏洞，政府按此探取行動，符合法治精神。他強調，政府有責任迅速及有效地保障公共健康，會確保做法有足夠法律基礎，形容今次是港府捍衛法治的強力例子。

李家超行會前見記者。（梁鵬威攝）

針對盛事實施豁免 為未來鬆綁措施試驗

【09:52】被問到金融高峰會有部分嘉賓因不同原因而缺席，李家超表示，以他所知，目前有兩位嘉賓因於在當地確診、另一位因個人行程而未能出席活動，形容是「相當少的數目」。他表示，「紅黃碼」的政策是為了控制疫情，按級別分層控制風險，會針對不同活動制訂特定豁免方案。他強調針對海外來港峰會出席人士，豁免限制的活動都在私人包廂，未來會按高峰會及七人欖球防疫成果再作調整，設計成方案：「知道某啲措施將來應該點走。」

另外，當局建議限制公營醫院醫生的留任時限，李家超表示須思考如何增加公營醫院的人手，指醫衞局會向立法會及業界人士溝通，指最終希望市民受惠。

金融峰會不能來港人士屬「相當少數目」

【09:45】李家超指，金融峰會即將開幕，據目前的資訊，出席人數超過200人，有不同地方的金融領袖出席，與香港討論分享及交流經驗，下周四及五也有亞洲醫療健康高峰論壇，所以這兩星期香港充滿活力及動力，這是實施「0+3」安排後，讓大家有不同的活動空間，社交距離措施放寬，經濟活動重新推進。

他引述出入境數字，指10月出入境整體數字是9月的1.5倍；單計入境，10月數字是9月的1.6倍；單計外地來港人士，即非港人非內地人士入境，10月數字更是9月的2.3倍，所以會看到本港的動力、活力逐漸回來了。他指，會在可控情況下容許更多活動，讓整體社會動起來，與外國接軌，有機會參與不同活動。