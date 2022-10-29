盧寵茂：新冠唔係伊波拉　惟不能當流感　推復常要堅持疫苗通行證

政府在「免針紙」覆核敗訴後，日前將疫苗通行證相關法例的有效期延長六個月，至明年6月30日。醫務衛生局局長盧寵茂今日（29日）在電台節目指出，絕對不同意新冠肺炎在現階段可當感冒：「新冠唔係流感，當然唔係伊波拉，唔係沙士，亦已經唔係2020年嘅新冠。」他認為，現時疫情放緩是基於高疫苗接種率，而疫苗通行證是推出復常措施的關鍵，故現時仍要堅持疫苗通行證。



對於「免針紙」司法覆核事件，盧寵茂強調政府堅持依法辦事，防疫首要是保護700萬人健康：「呢件事上數據反映做法係為保護市民健康。」



▼10月21日 施政報告記者會▼



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抗疫政策要平衡疫情風險及社會民生經濟

盧寵茂今日在港台節目《星期六問責》中表示，由7月1日起的近四個月間，政府在抗疫政策很清晰，包括不躺平、保護一老一幼，以及平衡疫情風險及社會民生經濟問題。他又指，理解本港經濟民生受疫情影響相當大，故盡量給予空間提升社會經濟及民生活動，包括0+3等措施。至於每次選擇放寬社交距離措施的準則，均是基於防疫、對民生經濟的影響，以及一致性。

對問到為何不索性取消所有防疫措施？盧寵茂強調絕對不同意新冠在現階段可當感冒：「新冠唔係流感，當然唔係伊波拉，唔係沙士，亦已經唔係2020年嘅新冠，不過未輕到好似感冒。」他認為現時疫情放緩是基於高疫苗接種率，而堅持疫苗通行證是讓大家可步向復常。他又稱，年初疫情嚴峻原因正是因疫苗接種率低：「高危人士10%都唔夠，唔好唔記得9000人死亡嘅慘痛經歷。」

大家唔好唔記得，唔夠一年前、今年年初嘅慘痛經歷，當時最重要因素就係疫苗接種率好低，甚至高危人士10%都唔夠，唔好唔記得9000人死亡嘅慘痛經歷。 盧寵茂

▼10月28日 深水灣及中灣BBQ燒烤場重開前情況▼



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長者未打針染疫死亡率可高達近20%

盧寵茂又強調，長者如未接種疫苗而感染新冠肺炎，死亡率可高達接近20%，數字比流感高很多；而兒童重症數字亦比流感高兩倍，最近10日已有三名兒童因新冠肺炎而出現嚴重併發症。他重申，疫苗接種非常重要，故現時仍要堅持疫苗通行證。

另外，《施政報告》中提出會在今年推出「基層醫療健康藍圖」。盧寵茂認為，本港醫療體制太偏重醫院服務，目前基層醫療佔公營醫療服務不足20%：「重治療不重預防，（市民）等到唔舒服先去醫院睇。」他說，一個較健康的醫療系統，基層醫療很重要，因可處理輕症，及早發現問題，而全世界亦有數據顯示，基層醫療若做得好，市民的健康更理想。

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼



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近十年醫生離開公院時間愈來愈早

《施政報告》中亦提出，政府會探討要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以解決人手問題。盧寵茂指，以往醫生可在公立醫院工作至退休，不過近十年醫生離開公立醫院的時間愈來愈早：「40歲未夠就離開，可能啱啱先考到專科醫生資格。」他認為，情況造成惡性循環，令留下來的醫護人員工作量增加：「希望大家同事唔好咁嘅心態，覺得離開去私營係應該。」

醫管局增加副顧問醫生職位數目

他又表示，近年醫管局開設不少職位，如增加副顧問醫生數目，形容現時是「有位喺度，但無醫生上」。他希望在年輕醫生間培養文化：「唔會覺得好後生就一定要去私營服務啦，其實公營有更多機會，畀佢哋提升能力，同埋為市民服務。」