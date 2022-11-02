李家超：海內外假新聞威脅國安　將教育市民對外部煽動免疫

特首李家超今日（2日）在一個論壇上表示，《港區國安法》實施後，香港仍然存在國家安全威脅，包括在本港及海外看得到的假新聞及錯誤訊息等。他強調，所有嘗試破壞法治、以及歌頌暴力的言論在法治社會沒有任何存在價值，香港都不例外，香港必須警惕外在威脅，採用底線思維，維護國家主權和安全。



李家超指政府會加強立法工作，為履行《基本法》第23條立法的憲制責任作好全面準備，進行透徹研究，提出有效、實際及可執行的方案，處理過往及現在的危機。



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會為23條立法作全面準備

李家超提到，2014年佔中、2016年旺角騷亂及2019年社會事件，損害了香港獨立性，本港受到外部勢力干預，顯示系統有漏洞，被別有用心的人利用，損害「一國兩制」，威脅國家國土安全及完整，損害《基本法》和中央政府的權威。

他稱，實施《港區國安法》及實行「愛國者治港」原則，有效恢復社會秩序、市民權利和自由，並稱香港是開放、安全及適合營商的大都會，已經回到「一國兩制」正軌，確保香港得到國家的強力支持，同時和世界保持聯繫，現時香港已經準備好向國家作出更大貢獻。

不過，李家超指出香港不應安於現狀，必須警惕外在威脅，採用底線思維，維護國家主權和安全。他稱，執法部門針對危害國安行為作出行動，進一步收集有關國安及反恐的情報，包括線上及反間諜訊息。政府也會強化公共教育，糾正市民對國家的錯誤認知，從教育開始，加強市民對外部勢力煽動的免疫力，將鼓勵學校改善課程及組織國情教育活動。