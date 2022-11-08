廣播處長張國財快問快答　爆駐歐最掛住香港男人...｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強的網上節目《小角色．大人物》，邀請到「空降」港台一個月的廣播處處長、資深政務官張國財，大玩「快問快答」。鄧炳強問到張昔日派駐歐盟期間，最掛念香港的甚麼？張一開頭回答「最掛念香港男人……」，嚇得鄧炳強面色一沉，露出無奈表情。張續指「（男人）的浪漫：豆腐火腩飯」，令鄧炳強舒一口氣，安落晒！



鄧炳強又問到張國財對自己的印象，張大玩食字，盛讚局長「順得人」，繼而問局長是否「順德人」。鄧炳強則說自己是東莞人，影片字幕則打出「不過一樣係順得人意。」



港台警隊關係一度緊張 張稱向前看：節目要尊重不同觀點

鄧炳強提及，2020年港台和警隊關係比較緊張，張國財認為港台要「向前看」，與警隊等其他政府部門合作無間，服務市民。他又希望港台作為公共廣播服務機構，製作更多持平及客觀的節目，尊重不同人的觀點。

鄧炳強最後話可以幫張國財達成一個願望，張國財說他有兩個願望，第一是希望保安局維持香港成為全球最安全城市；另外提出想要紀律部隊步操大滙演的紀念公仔：「公仔好靚喎，可唔可以送啲俾香港電台呢？」鄧則笑言希望兩個願望也可達成。