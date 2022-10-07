新任廣播處長張國財履新　稱將會與港台團隊一起做好本份

新任廣播處長張國財今日（7日）履新，他提到香港電台是有歷史的機構，很高興可以成為港台的一分子，將會與港台團隊一起做好本份。他稱，港台有規章制度，有《港台約章》及編輯流程，期望員工能上下一心，為市民服務，並將港台作為公共廣播服務的職能發揮得更好。



新任廣播處長張國財今日履新，早上到香港電台廣播大廈上班，他表示很高興可以成為香港電台的一分子，提到明年是港台95周年，港台是有歷史的機構，有《港台約章》及其他編輯流程等，期望可與員工上下一心，繼續做好港台。他稱，不喜歡用管治這些字眼，認為自己是港台的一分子，將會與港台團隊一起做好本份。

成為廣播處長前，張國財是香港駐歐洲聯盟特派代表，並無傳媒經驗，被問到是否勝任新工作，張國財認為傳媒經驗已變得難以定義，「我都唔個邊個有傳媒經驗。」他指出在網絡3.0下，每個接收資訊的人都有自主權決定如何接收資訊，而廣播的概念要重新定義。

已經唔係一點去多點，而係多點對多點嘅訊息傳播。 張國財

張國財指：「做嘢要恰如其分同盡咗我哋本分」，指會繼續將港台作為公共廣播服務機構的職能發揮得更好。（馬煒傑攝）

張國財認為自己有在多個決策局及部門工作經驗，亦累積了一些管理經驗，將會與港台員工探索如何可做好本份，「做嘢要恰如其分同盡咗我哋本分」，會繼續將港台作為公共廣播服務機構的職能發揮得更好。