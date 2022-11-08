法律周︱劉光源：中國一如既往支持海牙國際私法會議在港辦事處

本周是「法律周」，政府舉行一系列講座及活動，今日（8日）進行海牙國際私法會議亞太區域辦事處成立十周年研討會，外交部駐港公署特派員劉光源到場致辭。



劉光源表示，中港澳政府大力支持辦事處運作，十年來辦事處積極發揮香港優勢，持續擴大海牙國際私法會議影響，有力提升亞太區國家對海牙公約的認知和參與，證明將辦事處設在香港是正確選擇。

劉光源指，在祖國全力支持下，「一國兩制」香港實踐取得新發展和新成就。儘管香港局勢一度出現嚴峻局面，中央政府依照《憲法》和《基本法》有效實施對特區的全面管治權，制定實施香港國安法，落實「愛國者治港」原則，實現香港局勢由亂到治的重大轉折，開啟由治及興嶄新篇章。

劉光源表示，香港特區在祖國全力支持下定能創造更大輝煌，在港國際法律組織也將大有可為。中國作為東道國，將一如既往地參與、支持辦事處的工作和發展。

會議期間，劉光源會見了海牙國際私法會議秘書長貝納斯科尼，讚賞對方為推動海牙會議同中方合作所作努力，感謝為香港特區青年提供借調任職機會，表示明年將迎來海牙會議成立130周年，中方願進一步加強與海牙會議交流合作，不斷提高參與力度和水平，為推動國際私法的研究和發展貢獻力量。