林定國：法律周將有27國際嘉賓來港　已「成功爭取」豁免防疫限制

律政司司長林定國及副司長張國鈞今日（6日）出席電台節目，談到《基本法》23條立法時間表。林定國強調這是港府的憲制責任，正研究及參考其他司法管轄區的類似條例，為應對國際複雜的形勢，確法例「管用」、不會朝令夕改，暫不會為立法工作設死線。

提到2019年的社會事件，林定國認為這緣於市民的守法意識不足，對法治了解不足，坦言見到不少年輕人入獄而感到難過。張國鈞指，未來會加強推廣《基本法》及憲法的教育，普及當中的法律知識，令市民知道法律是保障市民權益。



23條不設死線免朝令夕改 對年輕人入獄感難過

林定國表示，「23條」立法目的是維護國家安全和香港內部穩定，是一項關鍵的法律，律政司想做好立法工作：「唔想朝令夕改，希望立法之後，係足以應付面前，或者未來可見風險。我哋會參考其他國家，因為𠵱家國際形勢複雜，做研究工作嘅時候，最重要係希望法律『管用』，達到目的。」因此，他表示現階段不會為立法工作定下死線，強調會在適合的時間立法。

林定國續指，如果社會內部沒有穩定環境，難令市民安心生活。他指，如果眾籌無規無矩，可能會涉及洗黑錢活動；如果無安全網絡環境，或會出現煽動信息，除會影響社會外，也使大家很難有正常生活。張國鈞指，有不少人會誤將自由和法律放在對立面：「如果全世界得你一個，你做咩都得，但𠵱家唔係。法律係保障，有標準畀大家去遵守，令市民喺社會有保障、有規管下，大家可以盡情發揮，行使自由同權利。」

為增加市民對法治的認識，《施政報告》中提出成立「法治教育督導委員會」，林定國指委員會目標是讓市民對本港基本憲制秩序性法律有基本認識：「外界對法治了解錯誤、唔全面，要令市民要有基本認識、培養尊重，唔容易受外來影響，動搖（法治）信心。」他透露未來將與民政及青年事務局、政制及內地事務局等合作。他又指，明年稍後會推展「法治教育領袖培訓計劃」，不過對「領袖」人選則未有定案，會積極吸納對活動有興趣的公益團體、制服團體、教師團體等。

林定國又提到，本港即將舉行的「法律周」，將分為5日活動，各有不同主題。他透露，將邀請國際法律組織領袖、東南亞國家政府高級官員，以至在法律比賽中表現出色的年青人人出席活動，「親自嚟到嘅大概有20幾至30位，如果無記錯係27位」。當局已為來港的嘉賓申請豁免相關防疫限制，「我哋幫佢申請咗個豁免，亦都成功爭取咗，個目的係咩呢？等佢哋出席會議期間，都可以參與午餐論壇同埋晚餐交流活動，呢個對促進交流，或者大家互相認識，都係有個關鍵嘅重要性」。