訪問︱刪政治中立？馮傳宗：公僕已無政治問題　挑戰在於難聘新血

李家超政府重視強化公務員團隊管治，公務員事務局局長楊何蓓茵更指，新修訂的《公務員守則》不會再使用「政治中立」字眼。公務員總工會主席馮傳宗接受訪問，認為絕大部份公務員都相當明白「政治中立」的含意，即不因政治信仰而影響職務執行，毋須再擔心此問題。

他提到公務員是一個有擔當、心繫社會的團隊，作為工會願意以身作則多走一步，多向社會不同板塊闡述理念，投入義工服務，期望未來政府一起「說好公務員故事」，協助改善施政。



毋須再擔心「政治問題」 盼政府說好公務員故事

馮傳宗指，相信局長談「政治中立」時，核心目的是希望公務員有作為、有擔當，避免「政治中立」四字成為推卻工作的藉口。不過他相信經過社會事件、公務員宣誓、「完善選舉制度」後，再加上公務員學院成立，公務員隊伍內已經沒有以上的問題：「我可以說，在現時的公務員服務中，政治上是沒有問題的，問題已不再存在。」

馮舉例指，公務員參與抗疫工作期間，冒危險到爆疫地區向市民派飯及協助檢測，都是盡忠職守，亦會自動請纓服務市民，整體成績理想：「我們絕對是擁護基本法、效忠香港特區的優秀隊伍，對工作有使命感。」即使有個別人員表現未必滿足市民需求，亦是相對少數，不應過份將目光放在這些地方，打擊前線士氣。

市民對公務員有公允評價 才有助改善施政

馮傳宗反指，現時不應再避忌公務員職位吸引力下降的問題，不同職級應徵人數全線下跌，相信未來趨勢會持續。他期望政府先從公務員團隊士氣着手，多說公務員的正面故事：「公務員也要『說好故事』，大家敬業樂業、廉潔奉公、忠誠效忠，在抗疫工作上不遺餘力。要是我們自吹自擂是沒有用的，需要我們自身也忠誠執行職務，也要讓市民知道我們這個19萬人的團隊在做什麼。政府說好故事，市民對我們有公允的評價，這才有助改善施政。」工會未來將多約見不同團體、機構及媒體，闡述公務員在新時代下的擔當，並將收集回來的意見寫成報告，協助公務員繼續完善工作。

公務員總工會主席馮傳宗。（盧翊銘攝）

組織公務員義工團 未來將探訪劏房戶、老人

其中一個公務員對社會有擔當、心繫社會的體現，馮傳宗認為是積極參與義工服務，這正好呼應政府希望公務員投入多元化義工活動的呼籲。他指，公務員總工會上月剛成立義工隊，明日（12日）正好組織約40人，參與一場「香港單親協會駿步之旅頒獎禮」活動的義工服務，協助人群管理及攤位等工作，他透露這些義工服務的報名情況踴躍：「名額40個，兩日就報滿。」

馮傳宗表示，未來工會會參與更多有意義的社會服務：「說好公務員故事，那我們也是勞工階層的一部份，利用餘暇時間服務社會，我們十分樂意多走一步。詳細計劃現階段未必有，但已經有初步共識，可能未來會有一些更多元化、更深度的義工服務。」他舉例指，未來或會探訪劏房戶，結合在政府工作的經驗，了解劏房租務管制對他們的幫助；關愛老人，感受政府安老政策的成效等。