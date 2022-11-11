訪問︱公務員總工會談樹木管理三不足　促立《樹木法》完善資歷

上月大埔梧桐寨一名六旬村民清理一棵大約20呎高的枯樹期間，遭塌下的樹幹擊斃，再次引起社會對樹木管理的關注。公務員總工會近日接受《香港01》等媒體訪問，談到樹木管理政策的不足，建議政府訂立《樹木法》，完善樹藝師的專業資歷以及在政府內的職系安排。



樹木管理三不足：外判欠監管、政出多門、人員經驗流失

工會主席馮傳宗指出，意外發生後他們已發出聲明，提到政府將部份樹木管理的工作外判，但這不等於把責任也外判。

同場的盟會代表之一吳先生，是政府樹藝主管人員總工會主席，他認為政府樹木管理工作存在數項不足。其一，由於政府樹藝師人數不足，將太多樹木檢查的工作外判，沒有充足的人員監管，再加上近年政府凍結人手，情況在可見將來都難有改善。「外判工作，主要是對樹木作一些風險評估，但這些外判公司大大小小，服務的質素其實良莠不齊，政府也沒有去抽查、監管。」

其二，樹木由於所在位置與性質不同，難以劃一管理，而現時本港的樹木管理工作主要有9個部門參與，分別為漁護署、建築署、土木工程拓展署、渠務署、路政署、房屋署、地政總署、康文署及水務署，政出多門。他認為需要有一個更高層次的部門統合樹木管理工作，這一點已早向發展局反映過。

此外，吳先生提到不同部門的樹木管理工作也有一個共通問題，相關人員的職系流動性過高，「可能今日管理樹木，沒過多久就被調往運動場，很少員工可以專注樹木管理工作，結果經驗流失。」

吳先生建議作為起步，政府應該先訂立《樹木法》，完善樹藝師的專業資歷以及在政府內的職系安排，「現在樹藝師的收工資不高，很難吸引年輕人入行，造成惡性循環。」政府沒有足夠樹藝師，倒頭來又要依靠外判商，服務質素良莠不齊，但政府自身都沒有足夠人員監管服務質素，問題最終不了了之，危樹一樣無法及時處理，成為城市安全隱患。

工會執委、衞生署牙科治療師協會副主席林澤淦（左）。（林劍攝）

政府牙科治療師倡解除工作限制 為市民提供更多服務

另外，工會執委、衞生署牙科治療師協會副主席林澤淦提到，政府需要全面檢討基層牙科政策，指現時衞生署牙科服務，對一般非公務員的市民，基本上只提供拔牙服務。

政府在《施政報告》提出成立牙科護理服務發展工作小組，林澤淦表示原則上歡迎。他說目前基層牙科政策有許多值得改善的地方，例如目前牙科治療師主要負責在牙科醫生的督導下，為未滿18歲的病人做牙科檢查、預防性治療、補牙脫牙、X光檢查牙齒等工作，其實未來可以打通一些現有限制，容許治療師為成年人提供一定程度的檢查服務，可以分擔牙醫部份工作壓力，釋放政府基層牙科服務。

林澤淦同意政府牙醫本身面對嚴重的人手不足問題，長遠而言還是要增聘人手，建議在大專院校多開放相關學額。