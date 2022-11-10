黎智英案｜英御狀獲准接案　梁振英批荒誕：法官「以洋為師」

撰文：文維廣
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壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《國安法》的案件，已排期於本年12月1日開審。高等法院法官上月中批准黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen在審訊時代表他，律政司不服提出上訴，上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡、法官區慶祥昨日（9日）頒判辭，駁回律政司上訴，維持原判，即黎可續由英國御用大律師代表。
全國政協副主席、前特首梁振英今日於社交網批評，相關決定及理由「荒誕」，指控法官在國安問題上「以洋為師，以洋掛帥」。

香港在中國的國家安全問題上要『用國際間的司法標準』？如果英國的大法官用他們的『司法標準』，開口要我們放人（這是遲早的事），我們就放人了？
全國政協副主席梁振英

梁：如英國大法官叫我們放人，我們就放人？

梁振英質問：「世界上還有沒有比這更荒誕的事？黎智英被控的不是一般罪名，而是串謀勾結外國勢力，這種案件竟然可以由外國大律師代表出庭。更荒誕的是，法官駁回律政司上訴時，表示准許英國律師代表黎智英，『有利國安法發展』，也就是說，我們邀請英國人為中國香港『發展』國家安全法律了。」

他引述上訴庭裁決的理由指，國安法實施初期，本港法學理論應該以堅實的基礎發展，反映本港堅守法治，並採用國際間的司法標準，反問香港是否沒有「堅實的基礎」：「香港在中國的國家安全問題上要『用國際間的司法標準』？如果英國的大法官用他們的『司法標準』，開口要我們放人（這是遲早的事），我們就放人了？」

梁振英引述中共二十大報告有關港澳部份「提升全面治理能力和管治水平，完善特別行政區司法制度和法律體系」，以及「必須堅持自信自立。堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信……既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬，食洋不化」，批評：「香港所有大律師都被上訴庭法官公開打臉，法官在香港的國安問題上以洋為師，以洋掛帥，且看香港大律師公會怎樣回應。」又反問：「高官和司法界不必有國家觀念，不必有民族立場嗎？」

湯家驊：英國國安原則在香港沒什麼好參考之處

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，不具體評論梁振英的說法，但在法律原則上，由於國安法是一項很特殊的法律，有其地區敏感性，每個國家或地區的類似法例，都需要因應文化、政治、歷史背景的不同，有相適應之處，所以如果說在執行時要「引證其他地區的法律原則或方式」，未必適合。

他提到，一般而言法院批准海外大狀接案，大多基於相關人士在特定範疇有獨特的經驗而香港沒有，不過套用在《國安法》上，英國現時沒有全國的國安法律，而目前在國會審議的國安條例遠比《港區國安法》嚴苛，所以不明白他們有何「獨特的經驗」。「英國國安法對於香港國安法的執行，沒什麼好參考之處。況且香港國安法只有中文版，沒有英文版，就算有英文都只是非官方翻譯。外國律師解讀條文時會有困難，就算依賴本地律師，都未必幫到他們深入了解條文內容。」

湯家驊指，唯一可以接受的一點，是本港國安法有引入國際人權公約、普通法原則的標準，這些國際核心價值，海外律師或可提供多一個角度的意見。

至於指控法官「以洋為師，以洋掛帥」，是否構成藐視法庭，湯家驊重申不具體評論梁振英的用詞，但指一般而言，法庭未有裁決之前向法官施壓才會構成藐視法庭，如果是法院有裁決後，成為公眾討論的社會議題，相信不會有問題。

湯家驊。（資料圖片）
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