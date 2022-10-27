美國關注黎智英案　中聯辦質疑有何資格批評　港澳辦斥霸權主義

美國參議院外交事務委員會多名議員發表聯合聲明，關注前壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反租契欺詐罪成，又認為控罪是虛假指控。



國務院港澳辦以及中聯辦，分別發出聲明。港澳辦發言人認為，香港在「2022年法治指數」排第22位，美國則是26位，認為美國無資格批評。中聯辦則表示，美國公然違反國際法原則和國際關係基本準則，「為美式霸權主義的罪行再添一筆」。



港澳辦。（資料圖片）

港澳辦表示，在「2022年法治指數」中，香港在全球的整體排名是第22位，而美國是第26位。港澳辦指，香港在「秩序與安全」範疇位列第6位，充份證明香港國安法撥亂反正的作用得到國際社會的認同，而美國則排在第31位，「被甩了好幾條街」，「試問美國有何資格、有何依據、有何臉面對香港指手畫腳？」

港澳辦發言人表示，中共二十大報告再次強調堅持依法治港治澳，堅決打擊反中亂港亂澳勢力，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務。香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，從由亂到治走向由治及興的進程不可逆轉。「一切對香港法治和香港國安法的污衊抹黑都是白費心機、徒勞無功的，可以休矣。」

中聯辦。（資料圖片）

中聯辦發言人則表示，美國國務院發言人針對案件的言論是說三道四，妄圖干擾特區正當司法程序、為反中亂港分子撐腰張目，對此表示強烈譴責和堅決反對。

中聯辦發言人稱，美國國務院一方面表示此次特區審理有關欺詐案並未涉及香港國安法，另一方面又借此案妄稱香港國安法會影響香港的高度自治及港人的權利自由，「已經淪為精神分裂式的政治表演」。

中聯辦說，總書記習近平在「二十大」表示，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。在「一國兩制」下，香港居民的各項合法權利和自由得到切實保障，香港的根本利益和整體利益得到有效維護，「一國兩制」行穩致遠。