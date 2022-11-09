黎智英准聘英御狀Tim Owen　上訴庭信海外代表可助處理國安法爭議

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《國安法》的案件，已排期於本年12月1日開審。高等法院法官上月中批准黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen在審訊時代表他，律政司不服提出上訴，上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡、法官區慶祥今（9日）頒判辭，駁回律政司上訴，維持原判，即黎可續由英國御用大律師代表，律政司並須支付本次申請的訟費。



3名法官在判辭指，這次審訊將會吸引廣泛傳媒報道，當中涉及國安法與保障新聞自由及人權等複雜法律爭議，對公眾有莫大重要性，並會對日後《港區國安法》在法理學，及煽動罪行的發展有重大影響。此外，大眾對審訊的公平性，及法庭如何施行司法公正亦甚為重要，認為為保障公眾利益，應容許海外法律代表參與今次的審訊。



被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

港法庭首次處理涉勾結外國勢力案件

黎智英有意在該案中，聘用英國御用大律師Tim Owen代表，律政司司長及大律師公會卻提出反對。高院首席法官潘兆初上月在判辭指，這次是高等法院首次處理勾結外國勢力的罪名，涉多項具爭議性的議題，包括控罪的犯罪行為和意圖等，討論或涉及分析如何在維護國家安全，及保障言論自由之間取得平衡，案件對本港的法律發展有重大影響，認為Tim Owen可協助法庭處理。在考慮過公眾利益後，批准黎聘用Tim Owen 。

律政司質疑海外律師未必了解香港情況

上訴庭法官在判辭指，律政司上訴時指國安法背景獨特，首席法官潘兆初批出許可時，忽略了這項因素。來自海外的法律代表未必了解香港獨特的社會、政治及憲法背景，他們又沒有處理本地國安法案件的經驗，認為他們可提供的協助有限，何況本案已有具經驗的大律師參與。

上訴庭認為《港區國安法》仍韰多方面的爭議，認為海外法律代表可協助法庭。（資料圖片）

相信海外律師可協助

上訴庭卻反駁稱，潘官過往曾處理唐英傑、馬俊文等國安法案件，熟識法例的解讀，不相信他在作出決定時，沒有考慮到國安法的獨特性。且國安法列明需保障人權和言論自由，人權法亦有相關國際法例，海外法律代表可提供的協助，並不如律政司所稱般有限。

國安法也需堅守法治

正如潘官所指，如何在維護國家安全與保障言論自由之間取得平衡是「極其困難」。律政司援引前非常任法官梅師賢（Anthony Mason）的文章亦提到，本港法庭的裁決應反映出法治水平達到國際標準，國安法條文中也列明需堅守法治。

針對律政司指英國沒有與國安法下的「串謀罪行」的相類法例，兩地的煽動罪亦「截然不同」，認為海外煽動罪行並不相關。上訴庭卻指，此說法或有誇大之嫌，就如黎指煽動罪行早於1938年在港落實，英國的相類法例亦沿用至2009年。

過往亦曾有海外律師參與基本法爭議

法官續指，沒證據顯示，國安法案件由懂中文的人處理會較理想，律政司在審訊時也沒有提及要就法例的中文版提爭議，過往亦有海外大狀來港就基本法條文演繹和抗辯，亦有非華語法官也被任命為國安法指定法官。

法庭應為國安法實施定穩固基礎

他們又稱，本案牽涉的法例議題複雜，日後或有機會交由上訴庭甚至終審法院處理，法庭應在國安法實施初期訂立穩固的法理學基礎，才可顯示出本港法治達到國際標準，有傑出的法律專家參與審訊，對國安法的法理學發展帶來貢獻，明顯符合公眾利益，且本案所涉爭議異常複雜和困難，法庭更需基於公眾利益批出許可。

基於上述各項因素，上訴庭認為律政司理據無一成立，看不到任何基礎需要偏離潘官決定，駁回律政司的上訴，並下令律政司支付訟費。

案件編號：CACV425/2022