陳茂波：今年財政赤字「千幾億在所難免」　但對經濟前景毋須悲觀

財政司司長陳茂波今早（13日）出席電台節目，談到本港經濟走向，他坦言第三季經濟表現較預期差，對今年的經濟發展感到不樂觀，但強調也毋須悲觀。他表示，香港現有約8,000億的財政儲備，形容「非小數目」，指政府將會做好風險管控，撐經濟、保就業。

被問到新一份《財政預算案》會否再度派糖緩民困，陳茂波未有正面回應，僅表示：「睇經濟情況係點，而決定做唔做逆週期措施，去頂住（經濟）都需要。」



所以今年嚟講我哋個赤字係高嘅，千幾億，在所難免。 財政司司長陳茂波

指8,000億財政儲備已非小數目

本港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5%，陳茂波解釋指，本港經濟主要靠出口、消費，以及投資組成，但由於外圍經濟轉差以及高息環境，加上與內地跨境運輸因疫情受到影響，「疫情前，每日有1.6萬至1.7萬架運輸車，𠵱家每日約8千架」，導致本港出口跌幅較大。就消費及投資而言，因得到消費券和涉及3,000億的政府工程支持，表現大致平穩。陳茂波直言，第三季經濟表現較預期差，不過他強調毋須悲觀：「今年係差過上年，但都好過前年。」

陳茂波早前預計今年本港將迎來逾千億元的財赤，「今年個赤字去到2023年3月，會千幾億。我哋上次講話過千億，其實都知道唔少嘢嘅，同原本（預計）個赤字比較真係多咗好多……所以今年嚟講我哋個赤字係高嘅，千幾億，在所難免。」

陳茂波解釋指這主要因為市道不好，「公司利得稅萎縮，賣地收入減少、印花稅我哋又無收」。他表示，香港作為對外經濟體，受外圍影響大，波幅因而增加。不過他強調港府有8,000億財政儲備，形容是「積穀防饑」，這個數目已不算少，環境不好的時候就應該動用，而目前最重要的是做好風險管理，預備在反彈時做得更好。

陳茂波指，本港第三季經濟表現比預期差。（資料圖片）

料中東成港重點開拓市場

提到上月出訪中東的成果，陳茂波表示，歐美國家以往是香港的重要市埸，不過現今的地緣政治千變萬化，有需要開拓其他新發展機會。他指，沙特阿拉伯有約2億的主權基金，當地官員透露資金會用作分散投資，而是次中東之行正好可向當地官員介紹香港：「佢哋可能有聽聞過香港有『超級聯繫人』嘅角色，但對於大灣區、內地發展就唔太了解，可以向佢哋介紹香港係亞洲未來經濟發展嘅動能。」他又透露，中東會是本港未來須重點開拓的投資來源。

為吸引更多國際企業及人才落戶香港，《施政報告》宣布成立300億港元「共同投資基金」，陳茂波表示已有聚焦尋找創科企業，例如生命科技、工業科技、金融科技企業等，指香港是「大都會生活」，有信心可吸引目標企業及人才到港：「香港有文化區、『M+』、故宮……200幾間米芝蓮餐廳，就算唔食米芝蓮，你都可以捐下嗰到，食下豆腐花！」透露待疫情持續穩定，未來會繼續舉辦大型活動，讓外界了解香港真實情況。

按經濟情況採取逆周期措施

陳茂波指，政府即將開始財政預算案的諮詢工作，會視乎本港經濟環境，決定是否採取逆周期措施。他表示，基建項目需時按時盡速完成，有助釋放放土地發展潛力、為政府帶來收入，有助推動本地經濟。另外，他指政府成立的300億「共同投資基金」，除希望可吸引人才，更希望可令香港產業多元化，抵禦經濟衝擊，同時增加本地就業機會。陳茂波又表示，政府投放620億成立的香港投資管理有限公司，佔本港財政儲備不足一成，強調不同基金都旨在提升香港長遠競爭力，須講求回報。