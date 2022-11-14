亞洲七欖播《願榮光》焫㷫建制　工聯會質疑故意　促國安處調查

昨日（13日）在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將2019年修例風波期間示威者常用的歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。特區政府批評主辦單位播放一首與「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，表示抗議和強烈不滿。主辦單位其後解釋，事件是由當地主辦機構一名「初級人員」的人為錯誤所致。

事件亦觸發本地建制派上下憤怒，選委界議員何君堯在社交網怒斥，播錯歌時港隊成員亳無反應，應該解散本港欖球隊。民建聯及工聯會均質疑事件是有人刻意挑起事端，工聯會更要求外交部駐港特派員公署介入事件。



民建聯：令人懷疑有意挑起事端

何君堯指：「香港欖球隊在仁川贏咗波，但當大會昇區旗湊國歌時，竟把黑暴歌播出，而港隊成員竟然亳無反應，仍然讓國家受到羞辱，他們已徹底失敗，也失去了我們的信心。此刻唯一辦法是，將香港欖球隊解散！」

民建聯表示，強烈譴責亞洲橄欖球總會將「黑暴」歌曲當中國國歌播放。「國歌是代表國家的象徵，在任何場合必須獲得尊重，而國際性體育比賽播放國歌是慣常的做法，主辦機構亦是經驗豐富的組織，理應有機制妥善處理播放國歌的安排，避免錯誤發生，但今次不似一般尋常的錯誤，中國國歌在國際社會廣泛認知，但仍出現有人刻意準備及播放『黑暴』歌曲取代中國國歌，令人懷疑事件是有意挑起事端，冒犯中國人民，我們絕不能接受主辦機構出現如此錯誤，也認為亞洲橄欖球總會犯了不可原諒的錯誤。」

民建聯要求特區政府嚴肅跟進事件，追究有關方面的責任，並直接向亞洲橄欖球總會再次表達今次錯誤的嚴重性，要求對方謹慎處理播放國歌的安排，並向本港各體育總會作出清晰的指引，制訂措施防止再出現同類事件，及讓香港的各體育總會了解，在面對類似事件時，可以採取什麼行動，抗議及處理不尊重國家的舉動。

該黨立法會議員陳勇補充，中國國歌耳熟能詳，每個國家和城市都需要受到尊重，事件屬不負責任和不可原諒的錯誤，要調查清楚當中是否有人為蓄意的成分。

工聯會促外交公署介入

工聯會立法會議員陸頌雄、郭偉强、梁子穎則表示，要求港府及韓國當局跟進事件。陸頌雄指，是次事件涉及散播「港獨」及分裂國家信息，屬於作出煽動行動，認為警方國安處須深入調查：「擔心有人借助國際比賽平台，勾結外國勢力，散播『港獨』信息，一定要做嘢，唔可以淨係話係一個小職員犯錯！」他希望外交部駐港特派專員，可與韓方外交部交涉，並要求韓方調查事件後，清晰交代及正式道歉，作出合理處理。

郭偉强對有關事件深表遺憾，他認為事件不是偶然疏忽：「好明顯有預謀、有部署！」他又建議文體旅局制定相關指引，供運動員及教練作參考：「大家留意到，活動播國家禮儀，唔係新鮮事，但播錯國歌時，運動員同教練可以點做？我覺得文體旅局要制定指引，話畀運動員同教練知道要即時表態。」

梁子穎：無心之失機會相當小

梁子穎表示對事件感到極度憤怒，他認為播錯國歌的機會率十分微細，盡可能也是誤播其他國家的國歌，而非如此政治敏感的歌曲：「突顯外部勢力試探特區處理『黑暴』嘅態度，事件突顯香港『23條』立法刻不容緩，港獨勢力無所不在，試探港府底線。港府必須要有『23條』立法時間表，否則會令到香港不能長治久安！」

新民黨立法會議員、公民力量李梓敬亦對事件表示抗議和強烈不滿，已在網上發起聯署，並計劃於今日下午聯同公民力量成員，到南韓領事館請願抗議。