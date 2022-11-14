亞洲七人欖球韓國站將《願榮光》誤當國歌　特區政府表示強烈不滿

特區政府今日（14日）凌晨發聲明，指對於昨日（13日）在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，表示抗議和強烈不滿。

翻看賽事片段，當時大會錯誤播放《願榮光歸香港》。



政府發言人表示，於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達不滿。

根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

香港七人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上，播放正確的中國國歌。

特區政府表示已責成香港欖球總會，確保第三站賽事不會有同樣情況發生。

香港男子七人欖球隊周日（13日）出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站，於決賽以19：12擊敗東道主韓國。（公關提供）

香港男子七人欖球隊周日（13日）出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站，於決賽以19：12擊敗東道主韓國，繼泰國站後再度捧盃，下一站將於11月26、27日假阿聯酋舉行，力爭衛冕。

根據網上找到的官方賽事Youtube影片，發現賽前播放國歌環節時，大會旁述稱將要播兩隊國歌後，隨即出現 10 多秒突然靜音，其後片段重新回復聲效，播出中國國歌《義勇軍進行曲》。網民則在改視頻留言指，這個是經過聲音處理的版本。