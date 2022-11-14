亞洲七欖播錯《願榮光》　霍啟剛引欖總：主辦方前線擅自下載歌曲

昨日（13日）在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將2019年修例風波期間示威者常用的歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。特區政府批評主辦單位播放一首與「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，表示抗議和強烈不滿。主辦單位其後解釋，事件是由當地主辦機構一名「初級人員」的人為錯誤所致。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛向香港欖球總會了解後，獲得更多細節，指事件是因為前線人員「擅自上網下載其他歌曲」使用所致。



霍啟剛發聲明指，得悉此事後感到非常震驚，事件完全不能接受，已向香港欖球總會了解事件。他指：「據悉總會向主辦方亞洲欖球總會提供正確國歌，惟主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用，亞洲欖總已即時致歉。」

他表示，雖然亞洲欖總事發後已即時向香港欖總致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖總與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致造成今次不可挽回的錯失。「本人已促請香港欖總向亞洲欖總要求檢討工作流程，確保未來不會再發生同類事件。奏國歌、升國旗是嚴肅神聖的事，在任何場合都不容有失，今次有關歌曲挑起香港人歷經動亂的傷痛，本人強烈譴責主辦方錯誤行為，並會去信韓國駐港領事館表達強烈關注，促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向廣大中國人民致歉。」

翻查資料，現時在Google和YouTube搜尋「Hong Kong national anthem」或「香港國歌」字眼（按：香港並無「國歌」，現時所採用的都是中華人民共和國國歌），所出現的結果皆是《願榮光歸香港》。

霍啟剛。（資料圖片）