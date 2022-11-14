七欖播錯國歌｜陳國基要求韓方徹查　李家超：警方在港調查

亞洲七十欖球賽韓國仁川分站賽事的決賽，開賽前播放中國國歌環節，誤播了《願榮光歸香港》，引起香港政界強烈不滿。



特首李家超表示，播出的歌曲不單止不是中國國歌，「更加是一首2019年同『黑暴』、同『港獨』肆虐有密切關係嘅一首歌。」指特區政府不能接受。



特區政府去信亞洲橄欖球總會要求調查

李家超說，特區政府表示抗議及強烈不滿，雖然亞洲橄欖球總會已經致歉，但李家超說國歌是嚴肅的事，所以特區政府會去信亞洲橄欖球總會要求進一步調查事件和當中的責任。特區政府亦已要求香港欖球總會展開調查，並提交報告。

李家超說，政務司司長陳國基今日（14日）向韓國駐港總領事表達強烈不滿及抗議，並要求韓方徹查事件和責任。就事件是否涉及串謀違反「國歌法」或其他法律，警方會展開調查。

李家超表示，留意到外交部發言人已作出聲明和回應，作為特區政府的行政長官，他認為特區政府應該要表明立場和適當跟進。李家超指會在香港由警察展開調查，而調查會依法及按證據發展進行。

李家超稱：「大家都知道現場播出嚟嘅歌曲有政治目的，所以會調查有否違反法律，並會按調查結果跟進事件。」