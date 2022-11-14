七欖播願榮光｜政界指播國歌應有清單　湯家驊：可向韓方要求執法

昨日（13日）在韓野仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽中，主辦機構將2019年修例風波期間示威者常用的歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放，引發特區政府、建制派、欖球總會等的強烈不滿。

事件其中一大疑點，在於播歌程序為何？在體育場上播錯其他國家國歌時有發生，但無故播出一首非任何國家國歌的歌曲，是否有人故意為之？由於現時該「初級人員」的身份背景不明，真正的成因在調查結果出爐前，都不會有確定說法。不過《香港01》向多名熟悉播放國歌程序的政界人士了解，大部份都認為事有蹺蹊，亦有可能觸犯《港區國安法》。

行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，播放此歌即使沒有任何歌詞，亦有機會違法，而理論上雖然難以在韓國執法，但特區政府仍然可以透過外交部向韓方提出請求。



歌曲含強烈政治意味

《願榮光》一曲是2019年修例風波期間，由親民主派文化人所創作的歌曲，用作提振示威者士氣，含有強烈政治意味。當時亦有人多次發起在社區內、大型商場的中庭高唱此曲，令其深入社區，傳播範圍甚廣。

不過《願榮光》歌詞曾提及「光復香港，時代革命」口號。在《港區國安法》生效後的唐英傑案中，口號被裁定為有宣揚「港獨」成份，唐本人被控分裂國家等罪成，判囚9年。

馬逢國：如果有心，幾細機會都會發生

曾任體育學院董事的立法會選委界議員馬逢國指出，國際體育賽事如涉及要播國歌，一般而言過程都是負責的主辦機構收集好相關參賽國家或地區的國歌聲帶，整理成清單，再在適當場合播出，程序十分簡單：「有時是問參賽方提供，有時比賽組織者本身都有，沒有百分百一概而論的。但在多數情況下，通常都會先問參賽方。」

政府在凌晨的聲明中，已經確認香港代表隊教練向亞洲橄欖球總會提交的國歌錄音正確無誤，只是前線人員播放錯誤版本，而立法會體演文出界議員霍啟剛引述欖總指，該前線人員「擅自上網下載其他歌曲」，導致播放錯誤版本。

馬逢國認為，現階段難以下定論是否涉及有人「刻意玩嘢」，然而播放國歌的標準程序很簡單，不明白為何可以出錯，但他笑指：「如果係有心做，好少機會發生嘅事都會發生。」

鄭泳舜：播國歌應有指定清單

民建聯立法會議員、民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜亦同意，正常而言播放國歌，主辦單位理應有一個清單，選擇在合適時候播放，不明白為何會播出一首不是任何國家國歌的歌曲，確實有可疑之處。工聯會立法會議員梁子穎亦指，播錯國歌的機會率十分微細，正常情況最多也是誤播其他國家的國歌，而非如此政治敏感的歌曲。

行政會議成員、資深大律師湯家驊亦在社交網質疑，事件肯定不是無心之失。「換言之，必然屬具犯罪意圖之行為。」他又認為，表面上涉事者可能已干犯了《刑事罪行條例》下之煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。

《願榮光》一曲於修例風波期間，被親示威者陣營廣泛流傳。（資料圖片）

湯家驊：即使無播歌詞也有機會違法

事件另一個值得注意的地方，是政府過往未曾明確介定《願榮光》一曲是否違反國安法，最多是警方就一些拉奏《願榮光》的人士，票控他們無牌演奏樂器。政府今日凌晨的聲明，提到「主辦機構將一首與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放」，是官方首次直接將《願榮光》一曲與「港獨」拉上關係，是否意味此歌和「光時」口號一樣，日後會成為政治「禁歌」？

湯家驊《香港01》指出，香港法例並不會「介定某件事必然犯法」，而是視乎案情、實際證據、犯罪意圖等因素，相關歌曲很明顯與2019年事件有密切關係，「是一首支持所謂『光復香港』的主題曲」，可能涉及宣揚顛覆「一國兩制」、顛覆特區政府的信息：「到底播這首歌是否有顛覆成份，或是尋求外國人士的『同情』、『協助』，法庭會透過實際證據作決定。」

因此他認為，不存在「定性為禁歌」的問題，重點是執法部門有沒有合理理由懷疑某人犯法，最終須交由法院決定。他又提醒，即使播出的歌曲只是旋律而沒有歌詞，只要能證明播歌者有宣揚特定政治主張的意圖，一樣有機會違法。

湯家驊。（資料圖片）

湯：可要求韓方容許調查搜證

《港區國安法》沒有限制適用範圍，換言之無論在全球任何地方發生，只要有機會危害中央或香港特區國家安全的行為，就有機會違法國安法，但在實際上，只要相關人士沒有入境中國內地或香港，當局難以執法。

湯家驊則認為，雖然現實上特區政府難以把在韓者繩之於法，但很難相信事件不涉及在港人士協助甚或策劃，特區政府應嚴肅細查，依法跟進。在法理上，「特區政府可以透過外交部，向韓國當局要求容許港方人員執法、調查和搜證。而只要他日查到涉事者身處在中國內地或香港有連繫的地方，都可以作出拘捕。」

他又指，現時不能排除播放歌曲者在香港有同謀，「說實在，韓國人是否知道如何拿到這首歌呢？我們未必能假設韓國人那麼熟悉香港的事情，會否是有人刻意教的？」

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：主辦單位管理前線人員疏漏

全國港澳研究會副會長劉兆佳形容事件匪夷所思，指播放國歌時一定會有指定的清單，播錯其他國家國歌時有發生，但當時播出的非但不是國歌，或是有挑戰中國國家主權成份的歌，令在場人士包括港隊成員尷尬，難以令人相信是單純的不小心。他指，相信事件不是韓國政府或主辦單位所授意，而是主辦單位管理前線人員有疏漏。「因為播國歌其實是一件普通簡單的工作，一般人都不會特別留意這些員工。」

至於事件會否引起外交風波，劉兆佳指目前中韓關係較友好，而事件亦不是韓國政府有意為之，相信領導人出席國際峰會場合亦不會談及事件，不過韓方政府有責任調查清楚，並向中方明顯交代，否則事件有機會發酵。