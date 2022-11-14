七欖播錯國歌｜楊潤雄：將商討若再發生同類情況如何即場處理

特區政府今（14日）凌晨發聲明，指對於昨日（13日）在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，表示抗議和強烈不滿。

翻看賽事片段，當時大會錯誤播放《願榮光歸香港》。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會與港協暨奧委會以及相關體育總會商討，如果再發生相同情況如何即場處理。



香港男子七人欖球隊周日（13日）出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站，於決賽以19：12擊敗東道主韓國。（公關提供）

立法會今日下午舉行資訊科技及廣播事務委員會，楊潤雄亦有出席。多名立法會議員在會上向楊潤雄提出相關事件。

葛珮帆表示，昨天亞洲七人欖球系列賽播錯國歌事件，很可能與違反國安法的行為有關，絕非無心之失。她要求港府應嚴查來龍去脈：「追究到底，不能讓同類事情再次發生。」邵家輝形容《願榮光》為「黑暴歌」，詢問當局會如何跟進？會否向運動員提供指引或準則？

楊潤雄強調，不論任何文化、藝術、體育發展，及活動均須尊重國家，將與相關部門商討對策。

湯潤雄在會議後見記者表示，將有詳細調查並會得出報告，亦會繼續和港協暨奧委會以及相關體育總會商討，如果再發生相同情況如何即場處理，令運動員更能掌握如處理。