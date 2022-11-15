顧內地觀感棄0+0　田北辰不再迫李家超　涉國策不能展示邁向共存

入境檢疫「0+0」實施無期，特首李家超今早（15日）在行會前表示「唔會再刻意形容『0+幾多』」，改而優化現有檢疫安排。結合全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，聲稱受權威人士所託解畫，指港府不直接改為「0+0」是要顧內地看法，明確傳達出信息：現時「0+3」安排已是「大限」，可見將來都不會完全放棄入境檢疫政策。

全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢，指「顧及內地觀感」的說法恰當，「對內地來說有個好處，就是知道大家都有措施應對疫情。」他解釋「0+0」在內地來說叫作『躺平』，意味著接近什麼都不做。一直爭取「0+0」的實政圓桌立法會議員田北辰則指，結合近日風聲，特首不願貿然放寬至「0+0」，顯然是因為不能向內地以至世界宣示香港轉向「與病毒共存」，既然明白了政府想法，暫時亦不會再催促政府推「0+0」。



我聽完特首今日的講話，明白多了一些。他似乎並不是認為「0+0」與「0+3」沒有分別，他也明白「0+0」對經濟的效用較大，風險也不會高得到哪裡去，但這是國策問題。「0+0」的話即是什麼都不管，對外展示走向「與病毒共存」，但香港不是，始終都不能完全違反「動態清零」原則，所以最後這3日醫學監察，他一定會企硬守住，直到外在環境再有變為止。這一點我不怪他。 田北辰

田北辰。（資料圖片）

田北辰：不是表面「+3」問題 事涉政策轉向

田北辰指，一直與李家超就檢疫政策保持聯繫，自己過往一直推動政府盡快實施「0+0」，不過近日情況有變，是否再放寬牽涉國策問題。他認為，李家超已經在有限的範圍內盡可能優化「0+3」之下的安排：「內容可以創意無限，旅遊界想到多少建議就給政府研究，總之不觸及整個『動態清零』概念，商量空間很大，這不是單純三日的分別，是對外宣示整個政策轉向的問題。所以我不會再迫他（實施『0+0』）了，唯有寄望他在『0+3』上做得愈多愈好。」

譚耀宗：0+0對內地而言等同「躺平」

李家超今早（15日）在回應記者提問時，也同意防疫政策需要同時考慮國家全局。譚耀宗則指，現階段的確不適合馬上實施「0+0」，因為每日仍有新增個案數千宗，「都要繼續表示給所有人看，我們香港都重視安全措施，不希望因為個案影響到社區，以『0+3』處理輸入個案的情況，都是合理的安排。始終都要疫情平穩下來，個案愈來愈少才行。」

他認為現時港府已經有一些彈性措施，如旅行團「團進團出」等，未來可以再不斷檢討，例如是否減少核酸檢測次數等。

類似口風上周出現 林健鋒預告0+0短期不發生

有關的口風早在上周已經開始出現，經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒曾向傳媒公開表示，「0+3」入境安排已實施6星期，雖然疫情比較穩定、亦成功舉辦了金融峰會及七人欖球賽等盛事，但「0+0」短期內不會發生，與其繼續糾纏，不如檢視如何優化現行入境檢疫措施，例如減少入境人士抵港後進行核酸檢測的次數，以每日快測代替等。

前財經事務及庫務局局長馬時亨亦在《香港01》專訪中提到，香港短期內難以複製歐洲國家的一套完全鬆綁防疫限制，始終要顧及內地因素，尤其香港疫前絕大多數旅客都來自內地，一日內地旅客未回來，都未算真正「復常」，但建議「0+3」安排可再優化改善，例如進一步容許三日「黃碼」期間外出用膳等。