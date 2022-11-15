0+0落閘？李家超：不再討論「0+乜嘢」　最重要是香港無集中隔離

踏入11月多場國際盛事接連成功舉辦，包括放寬海外金融領袖入境檢疫安排的國際金融峰會、以及容許場內飲食狂歡的國際七欖，而疫情卻未有出現反彈。特首李家超今日（15日）行會前見記者，被問到實施「0+0」的計劃時，反問「0+0」代表什麼：「每個人的理解都不一樣，所以我現在已經不會刻意形容『0+幾多』！」

李家超強調，香港的防疫政策簡單清晰，是在管控到疫情風險之下，盡量將限制措施減少，所以不會再討論『0+幾多』，重要的是香港現時沒有集中隔離；在管控疫情是用風險管理的方法，須實際情況調校，盡量容許社會最大活動空間。



李家超行會前見記者。（盧翊銘攝）

不再討論「0+乜嘢」 香港防疫政策無集中隔離

至於是否已放棄「0+0」，李家超指明白社會上對防疫政策有很多討論，「0+0代表什麼？每個人理解不一樣，現在已經不會刻意形容『0+幾』」。

他又指，現時政府是針對不同活動，特別是一些重要經濟活動及國際盛事等，釐定針對性方案，例如會容許「團進團出」等，政府的政策十分簡單清晰，在管控到風險之下，限制措施盡量減少，「唔再討論0+幾」，現時香港政策已沒有集中隔離，改而用風險管理的方法進行，盡量容許最大活動空間，但當然同時要考慮國家全局，尤其內地疫情目前有上升趨勢。特區政府在確保不增加內地疫情風險之下，會和內地商討不同方案，如逆隔離便是希望既可以產生「肯定性」的成效之下，不增加內地疫情風險。

【09:53】對於有專家建議深圳和香港一同舉辦2035年世博會，李家超稱，對所有有利於香港在國際舞台一展所長的活動，都會持開放態度，而世博會是值得考慮的活動，本港不旦能展示活力和魅力，也能從中獲得很多的經驗，不同政策局會留意着不同機會。

【09:52】李家超被問到政府會有何對策防止活動上再播錯國歌，李家超重申，他已強烈表達其不滿的立場，尤其是誤播的歌曲涉及反修例風波。他又指，事實上，播放正確歌曲為主辦方責任，但港府會盡力協助主辦方正確進行活動，港府正調查事件原因。

另外，提到港鐵短期內發生多次列車事故，李家超表示：「當然好關注其安全。」他指這關乎乘客的安全，安全為首考量。他強調港鐵已有監察機制，運行質素高，政府會了解是否有需要調整地方，若港鐵未有達標，將會有懲罰。

警赴韓查錯播國歌？李：調查到一定進展時有適當行動

【09:50】被問到亞洲七欖賽播錯國歌一事，香港與韓國有引渡協議，會否要求警方去韓國調查。李家超指，針對將國歌播錯成和2019年「黑暴」、「港獨」肆虐期間有緊密關係的歌曲，他已表達強烈反對及抗議，警方會調查事件，調查未有結果前還是交回警方處理，相信警方有充分經驗處理，調查有一定發展時，警方會有適當行動。

李家超11.17赴曼谷參與APEC會議 率逾20人貿易代表團

【09:45】李家超表示，星期四將赴泰國曼谷出席「亞太經合組織領導人非正式會議」（APEC），會向各國領導及商界說好香港故事，並爭取香港支持加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），強調香港是唯一擁有中國及全球優勢的城市，作為國際金融中心及航空樞紐等，經過三年疫情困擾後，不同方面已重新起步。他稱，將率領超過20人的貿易代表團到當地引商招資，吸引不同人士來港發展。

李家超行會前見記者。（盧翊銘攝）

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