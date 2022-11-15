陳澤銘稱國際誤解香港失言論自由　國安法被捕者未審先囚不理想

律師會會長陳澤銘早前前赴英國，出席法律年度開幕禮，他今日（15日）在傳媒茶敘上回顧訪英行程時表示，經歷2019年反修例運動及《港區國安法》立法後，國際上對香港有負面評論，受疫情影響律師會無法外訪，未能親身解說，外界只能透過新聞及社交媒體獲得資訊，有人以為香港已失去言論自由。他強調，本港言論自由仍受到保障，所有國安法被捕者均有作出涉嫌違法的實質行為，「唔係一出街批評就會畀人拉。」



他指出，律師會目的並非為了唱好香港，而是希望客觀陳述本港情況，又稱目前有國安法案件被捕者不獲保釋，在判刑前被長時間關柙，某程度上是不公平，情況不理想。



對於韓國七人欖球賽播錯國歌，陳澤銘指除非獲當地司法協助，否則香港警方不能到當地拘捕涉案人士。



對於前日在南韓舉行的亞洲七人欖球賽，主辦機構誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》，當作中國國歌播出，陳澤銘表示，除非獲當地司法協助，否則即使違反本港法例，香港警方也不能到當地作出拘捕。被問到以具有域外管轄權的《港區國安法》檢控是否恰當，他指，事件仍在初步階段，他不便評論。

陳澤銘承認人才外流：如愛香港應留下捍衛法治

陳澤銘指出，《港區國安法》下有新規定，很多人不了解《國安法》運作，加上目前案例較少，導致有人擔心誤墮法網。但他說，《國安法》的四項罪類清晰列明所涉及的行為，不容易觸犯法例，並稱只要是希望政府進步，任何人也可提出批評，「唔係一出街批評就會畀人拉。」

陳澤銘承認法律界出現人才外流情況，部份年輕人對香港前途失去信心，今次外訪他亦有遊說當地港人回港發展，「如果珍惜香港、愛香港嘅話，更加應該返嚟香港鞏固、捍衛香港法治啊嘛！」他續指，持有其他地方的執業資格是香港人的習慣，可提升競爭力，例如他有英國和大灣區執業資格。

被問到本港容許聘請其他普通法地區大律師的做法應否維持，陳澤銘指，容許外國大律師在香港執業是香港獨特的制度，外國例子並不多，例如在英國若非本地居民或當地學會成員，不會獲批准執業。但他認為沒有制度是完美，如有方法優化制度，令香港司法制度更公平，他一定會支持。