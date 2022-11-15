梁振英：中港資訊流通不足　傳媒要全面及時做好資訊往來

全國政協副主席梁振英今日（15日）為一個活動主禮時表示，中港兩地資訊不夠流通，「知道、不知道」問題嚴重，強調本港需要專業高質的傳媒，詳盡、全面、及時地，把香港資訊傳遞到外地受眾，同時將國際事件告訴港人，鼓勵傳媒做好這項神聖、有價值的任務。



梁振英在有線電視一個活動上指，疫情間曾到內地與官員交流，發覺一些內地重要措施連他也不知道，但官員卻說「不知道原來你們不知道」，認為兩地資訊不夠流通，「知道、不知道」問題突出，若港人不知內地發展帶來的機遇和競爭，則難以進行統籌、協調和應對，加上現時國際形勢變幻萬千，各地聯繫緊密，遠方小事也可能影響日常生活，因此更需要專業、高質的傳媒承擔資訊往來的任務。

梁君彥冀傳媒多角度報道 維護公眾知情權

立法會主席梁君彥致辭時則表示，本港踏上復常之路，面對外圍經濟陰晴不定、國際地緣政治複雜多變，市民需要精準資訊及獨到分析應對，客觀、全面的新聞有助穩定民心及維持社會有效運作。他認為，現時免費新聞資訊多如繁星，這些資訊的可信性受到質疑，期望新聞工作者以熱誠和客觀手法，多角度報道，維護公眾知情權及資訊流通。

他說，香港在「一國兩制」下重回正軌，往後要更積極融入國家發展大局，相信傳媒靠着他們對國家和香港的認識及國際視野，能助觀眾了解國家發展政策，尋找機遇。

有線寬頻集團推出全新免費新聞資訊頻道，今日舉辦（15日）啟動禮，全國政協副主席梁振英、立法會主席梁君彥、律政司副司長張國鈞、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤等人出席。