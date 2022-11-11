黎智英案︱為何不反駁梁振英批評法官？林定國：不宜評論個人意見

律政司不服高等法院批准壹傳媒創辦人黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen，但上訴遭駁回。全國政協副主席、前特首梁振英早前批評法院決定「荒誕」，指控法官在國安問題上「以洋為師，以洋掛帥」。

律政司司長林定國今早（11日）出席法律周活動後，被問到為何沒積極回應梁振英的批評，捍衛香港司法制度。他說自己不適合評論其他人意見，但會就整體法治情況作解說：「譬如我哋有蜚聲國際、擁有獨立審判權的法庭，關於整體法治環境，每一次公開場合我都有講。」



+ 1

未回應上訴與否 林定國遭追問雙重標準

被問到為何一年前律政司可聘用英國御用大律師David Perry出任檢控官，而現時黎智英聘用Tim Owen則遭律政司上訴，是否涉及國安法案件人士無權聘用外間大律師。林定國指，不評論仍在進行中的案件，強調律政司所有行為符合法治精神、絕對沒有針對。至於律政司會否再提出上訴，林定國稱正研究裁決，如有決定會適時公布。