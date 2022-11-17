李家超上任首次外訪　與泰國總理巴育在機場會面並送上畫作

特首李家超中午（17日）抵達曼谷，他在社交專頁發帖，提到代表團獲泰國總理府副部長Ronaphop Patamadis 接機。今次出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，是他上任四個多月首次外訪，意義重大，自己及團隊都很興奮，並對會議充滿期待。

李家超落機後旋即與泰國總理巴育會面，向巴育送上由九龍城小朋友合作的畫作《來自香港的小泰國》。



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李家超甫到埗即由泰國總理府副部長Ronaphop Patamadis迎接，並在機場與泰國總理巴育會面。他向巴育送上來自九龍城泰裔居民和本地藝術家合作的畫作《來自香港的小泰國》，「畫作上方的刺繡工藝，出自九龍城泰國居民之手。香港和泰裔居民的和諧共處展現出香港的文化活力和多樣性。」

李家超今晚將出席雲集與會領導人的晚宴，明日及後日參加APEC非正式會議，他說，自己亦會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心議題交流意見。峰會後，就會率領超過20人的商貿代表團繼續訪問曼谷，加強港泰聯繫和經貿交流，身體力行說好香港故事，說好香港優勢，吸引外資及各地人才來港。

今年APEC以「開放‧聯繫‧均衡」為主題，集中討論三個重點：開放貿易和投資機遇，恢復全方位互聯互通，以及促進全面均衡、可持續和包容發展。