立法會辯論18小時　通過致謝議案　李家超：《施政報告》屬於市民

立法會通過特首李家超首份《施政報告》的致謝議案，今午（18日）近三時結束一連三日的辯論，期間共80名議員發言，總發言時間18小時26分鐘。提出議案的內務委員會主席李慧琼，希望政府可以認真聆聽議員意見，以國家主席習近平說話「江山就是人民，人民就是江山」，寄語政府施政為民。



李家超發稿感謝立法會，指《施政報告》是新政府在「為市民謀幸福、為香港謀發展」的承諾下編纂，當中很多政策措施是在聽取市民及各方意見後，經詳細考慮後制訂，是屬於香港市民的《施政報告》。



團隊繼續加強與議員非正式及正式交流

李家超指，感謝議員在連續三日的辯論發表多方面意見及建議，特別是就提升治理水平、增強發展動能、招商引才、創新科技及文化產業、排解民生憂難、共建和諧關愛社會等多個範疇。政府會認真考慮和分析這些意見，讓政府團隊在落實相關措施時更「貼地」，更切合市民的期望。

他指良好的行政立法關係，是「愛國者治港」原則下的關鍵元素，自己會帶領團隊繼續加強與議員的非正式和正式交流，發揮更佳的協同效應，共同努力提升治理能力和效能，讓市民得到最大成果，同為香港開新篇。