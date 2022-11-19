立法會補選︱推動大灣區合作　新民黨何敬康：須增強中小企競爭力

立法會選委界別席位補選，將於12月18日舉行，6名參選人各有強項。新民黨中委何敬康主力中小企和大灣區發展，他接受《香港01》專訪時說，希望聚焦企業人才培訓、產業引導和融資發展三大流程，協助港企增強實力，不怕競爭，而政府政策在各個階段都有重要角色。



何敬康在訪問之中，最常提起的詞語是「競爭力」，他對於香港企業、人才發展的看法，亦以「競爭力」為中心。



何敬康表示，參選政綱包括發揮「一國兩制」優勢、促進大灣區融合、改善香港的營商環境、增進社會和諧，特別關注增加年輕人發展的機會，提升年輕人民族和社會主人翁意識。（歐嘉樂攝）

今屆立法會補選參選人形象鮮明，何敬康是澳門前特首何厚鏵姪兒，大灣區人脈強勁的背景最受關注，而他的另一個身份是中小企業的創業者。何敬康表示，參選政綱包括發揮「一國兩制」優勢、促進大灣區融合、改善香港的營商環境、增進社會和諧，特別關注增加年輕人發展的機會，提升年輕人民族和社會主人翁意識。

了解中小企在內地營商的挑戰

香港在金融、航運、貿易、物流和創科有特別的優勢，何敬康在內地營商十多年，對中小企面臨的困難和挑戰非常熟悉，當中包括融資、法律和文化等。何敬康說，他很了解年輕人在內地需要關注的問題，加上他在內地和澳門有豐富的經驗和人脈，因此在這議題上較有優勢。

「大灣區」、「中小企」、「年輕人」這幾個字眼，令人自然聯想到年輕人在大灣區創業，以及相關的挑戰。對於有意見指大灣區競爭大，何敬康坦言這是事實，但香港人本身很有優勢，最重要是裝備好自己，而人才培訓就是第一步。

何敬康認為，品德教育和國民教育十分重要，除了學校亦需要家長、朋友協助培養。（歐嘉樂攝）

重視品德教育 要以20年前「人人讀金融」為鑑

教育是人才培訓的重點，除了知識和技能，何敬康認為亦要做好品德教育和國民教育，而教育不能單靠學校，家長、朋友亦要有角色。直言在家教嚴厲的家庭長大，何敬康對此深有體會：「品德的差異很影響競爭力。」

教育制度愈來愈早讓學生接觸工作用得到的技能，例如部份中小學已經要學編程。何敬康表示這方面是好事，能讓學生提早認識、培養各方面的技能和興趣，就自己的專長和興趣選擇專上教育學科，包括職專教育。

然而是否要推動學生「人人都要識創科」，何敬康有保留：「2000年前後香港一窩蜂學習金融、做投行，我覺得係錯嘅。」他認為社會需要不同人才，放眼大灣區亦不只創科一途，政府可以提供更多職業培訓讓學生就讀。而學生亦應該按照自己的能力和興趣選修科目，個人、產業和社會才能有良好的發展。

不少中小學都有STEAM課程，有大學為中學師生提供相關支援及培訓，何敬康指及早讓學生接觸和培養技能、興趣是好事。（資料圖片）

重視在職培訓 持續培養專業人才

大專畢業後投身社會，教育培訓仍不能停步。何敬康提出企業要重視在職培訓，「企業培訓應該佔較大嘅比重」，為未來發展和業務轉型做準備，亦能藉着培訓發掘公司內部專業人才，「企業最偉大嘅資產就係人」，希望政府能鼓勵企業增加內部培訓。不過，中小企資源或不足，何認為政府應舉辦更多相關課程，並鼓勵中小企參與，甚至協助中小企招攬和培訓人才。

長者是寶庫 職場要善用老年人經驗

人才問題必然涉及人口結構和老齡化，何敬康說人口老化確是事實，但強調長者是人才寶庫。他指出，身體出現毛病的長者固然要得到良好照顧，這方面仍要改進，但不應將所有達到「退休年齡」的長者「一刀切」，認為他們都要退休、是社會的負累，相反他們有很豐富的經驗，能繼續貢獻香港，是香港的寶貴資產，所以政府好應該支持長者再就業。

何敬康表示，前輩的經驗傳承對於年輕人發展相當重要，笑指他的學習對象是新民黨正副主席葉劉淑儀和黎棟國，兩人「資產值」（意指學識和經驗）比他高得多，從兩人身上學習到很多東西。

何敬康指前輩經驗是社會的重要資產，笑言新民黨正副主席葉劉淑儀、黎棟國的「資產值」比他高得多。（歐嘉樂攝）

大灣區政府須提供簡易便捷渠道和資訊 協助工作營商

企業有足夠人才，下一步就要謀求進一步發展，但無論是創業還是拓展新業務，或者青少年北上工作，「人生路不熟」自然有一定風險。何敬康以自己在2011至2015年「十二五規劃」期間到新疆營商的經驗，建議政府應該如何協助中小企外闖。

「十二五規劃」的重點之一是「西部大開發」，何敬康用了很長時間去考察，了解當地的營商環境、投資配套、法規等，將風險系數減到最低，才整合資源展開業務。他認為港人到大灣區發展要考慮的項目沒有改變，強調相關資訊十分重要，政府要清晰地告訴他們行業環境和各項流程。

何敬康建議大灣區各個城市的政府協作，提供全面而簡易的產業發展介紹，以及生活配套、融資方式等資訊，讓港企清楚了解大灣區九個城市及產業的發展方向，再為升級轉型、開設公司、展開新業務進行風險評估。

香港是國際金融中心，何敬康認為要善用此優勢，為中小企北上大灣區提供簡便的融資方案。（資料圖片/梁鵬威攝）

善用金融中心優勢 解決中小企融資難

中小企上大灣區，最常遇到的問題就是融資難。「競爭大咗，產業多元化咗，每個產業升級發展只有很短時間，企業要在短時間達到一些發展里程碑。」他說中小企經常把握不到升級發展的窗口，無法在新興行業成為投資熱點時轉型，融資能力亦隨之而下降。「中小企喺成熟投資者眼中，風險係高啲。」

何敬康說，如何協助中小企融資，是整個環節最重要的事，而兩地金融科技、法規互通，增加兩地融資的渠道和效率，例如優化創業板，對企業融資來說幫助很大。

何敬康說，如能進入議會，首要是了解、反映中小企的需要。（歐嘉樂攝）

首項工作聯繫中小企 協助整合資源發展

若能進入議會，何敬康說首要工作是聯繫不同行業的中小企，了解他們的營商環境、困難及發展計劃，希望可以利用自身經驗和人脈，幫助他們聯合不同資源，豐富他們的投資組合，令他們在大灣區發展尋求融資時相對容易。何敬康指，如能當選希望進入工商及創新科技事務委員會，從而了解、表達中小企的需要，其次是內務委員會下面的議會聯絡小組委員會，以加強聯繫其他地區議會的工作。

此外他希望加入人事編制委員會，認為大家對新一屆特區政府非常有期望，現在已經有了施政計劃，發展藍圖的成與敗，就是取決定政府的執行能力。「『監察』兩個字未必適合，我認為應該用『協助』，要協助公務員提高執行能力。」

立法會補選參選人為何敬康、黃梓謙、黃錦輝、李廣宇、陳永光和尚海龍。