立法會補選︱發展不止一條路　何敬康：創科重要但各行業都有得做

立法會選委界別席位補選，將於12月18日舉行，6名參選人各有強項。新民黨中委何敬康關注大灣區協同發展，認為不應只着眼於創科，港人在各行各業大有可為。



談及「深層次矛盾」和香港人生活困境，何敬康認為要為讓市民看到一個希望：令所有人感覺到，只要辛勞工作就可以改善自己和家人的生活。



何敬康表示，需要令所有人感覺到，只要辛勞工作就可以改善自己和家人的生活。（歐嘉樂攝）

地域、產業發展不應局限 大灣區城市各有特點

北部都會區是未來重點發展地區，何敬康認為目的是要進一步融入大灣區發展。他說香港是非常成熟的經濟體系，要發展新興產業、經濟轉型絕對有一定難度。而香港是國際金融中心、貿易中心、航運中心，未來一定要擴大發展版圖，如僅在特區範圍內發展一定有局限。

至於產業方面，何敬康指創科一定是主要發展行業之一，但不應該只着眼於創科。「大灣區九大城市，各有不同特點，發展空間係無限嘅！」

港珠澳大橋大幅縮減交通時間，大灣區旅遊可變得更豐富。（資料圖片）

大灣區旅遊娛樂大有可為 應整合推廣

他特別指出大灣區的旅遊及相關產業大有可為，好應該協作推出不同「package」（行程）：「最緊要係港珠澳大橋開通後，1小時就可以去到其他城市，和大家到外地旅行一樣，而且行程十分豐富。」他說香港是美食天堂、購物天堂，有很多傳統文化，澳門可說是香港的後花園，有豐富的娛樂事業，廣東亦是包羅萬有，有觀光有飲食：

你想要咩都有！你想要博彩，澳門啦，你想睇演唱會，可以睇香港嘅演唱會，去大灣區睇巡迴演唱又可以，唔同嘅文化都有機會表演。展覽業不限於香港，講到飲食，香港和澳門係中西不同文化匯聚嘅地方，其他旅遊配套，就算香港和澳門無，喺廣東都會搵到，例如要動物園就去長隆。 何敬康講大灣區旅遊娛樂產業整合

港人有競爭力 不用怕被人搶生意

他說，香港在旅遊業要發揮國際樞紐的角色，如果有效整合大灣區的旅遊資源，對外國人來說吸引力非常大，「呢個旅遊大餅，我哋係做硬嘅！」

至於會否怕大灣區其他城市搶生意，何敬康認為未來發展必定是公平競爭，而在這個過程中，香港人才和企業是很有優勢，「我好有信心，香港嘅企業、香港嘅人才，就算上到大灣區，競爭力亦都唔會低。」而且版圖擴大後，市場能容納更多不同大小的參與者，各種類型和規模的企業都有發展空間。

何敬康指大灣區旅遊發展非常有前景：「呢個旅遊大餅，我地做硬！」（歐嘉樂攝）

破解深層次矛盾：精準扶貧、公私營房屋供應並重

談到深層次矛盾，何敬康認為人人都嚮往美好的生活，而市民的生活和期望有拉扯和對立，就會積累一些矛盾，最明顯的是房屋和貧富懸殊。他提出未來政府政策必須要符合三個條件，分別是運用創新科技、達至共同富裕，以及環境保護。

對於兩個重大矛盾，何敬康說處理貧富懸殊要先了解貧窮的成因，才能精準扶貧，而政府在《施政報告》提出不少有進步的房屋措施，未來房屋發展除了要加大公營房屋的供應，亦不能忽略私人市場和公私營合作項目，達至全方位提供適切居所。他強調政府要不停推動經濟發展，加上房屋供應，以達致共同富裕、共同改善生活環境。

隨着北部都會區推進，近期收地發展亦帶出另一矛盾，就是發展與環境及保育的關係。何敬康認為每個項目都要獨立來看，坦言要平衡各方意見「係非常之難做」，各個方面都要有取捨，不能一概而論，「香港係一個充滿歷史嘅地方，絕對有必要去保育，但要在不阻礙發展嘅大前提下去做。」

何敬康認為香港人才和企業很有優勢，不必怕與人競爭。（歐嘉樂攝）

須仔細長遠規劃 確保足夠資源推進發展

推動經濟、增建房屋、改善貧窮均需要大量資金，但疫情之下政府出現巨額財政赤字，何敬康認為政府必須要審慎投資，還要利用不同融資渠道以實行各個項目。「你無可能所有嘢同一時間做晒，政府必定要分開短中長期規劃，再進行融資計劃，否則財政赤字會更大，做唔到收支平衡。當政府無資源嘅時候，幾好嘅計劃都實行唔到。」

政府近期頻頻調整防疫措施，何敬康認為香港疫後復常已經開始，飲食業在10月開始已慢慢復甦，但要一步一步，無可能即時恢復，在這期間各行各業有很多崗位要補充人手，所以如何吸引人才來港十分重要。而吸引人才來港的方法，何敬康說，香港要推動經濟向好，讓人才知道香港「有大把發展前景」，他們自然會來。

立法會補選參選人為何敬康、黃梓謙、黃錦輝、李廣宇、陳永光和尚海龍。