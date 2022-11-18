APEC︱李家超與多國領導人討論議題　傍晚拜會泰國國王

特首李家超繼續亞太區經濟合作組織（APEC）行程，今日（18日）出席非正式會議，並與印尼總統佐科維多多、新加坡總理李顯龍會面，並拜會泰國國王瑪哈‧哇集拉隆功與王后蘇提達。



李家超在APEC非正式會議上表示，香港已制訂有力措施應對在可持續發展方面的挑戰，包括力爭2035年前把香港碳排放量從2005年水平減半，並在2050年前達致碳中和。同時亦要發揮聯通世界的角色，促進國際資本和優質綠色項目的配對，特別是粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議下的綠色項目。

之後，李家超出席亞太經合組織領導人與主席嘉賓非正式對話。他在發言時表示，對東南亞國家聯盟成員支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）感到鼓舞，指特區政府期待發揮香港在貿易和投資方面的獨特優勢，加強RCEP作為全球規模最大的自由貿易協定的領導地位。

李家超下午出席亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話環節。3名理事會的香港代表亦有出席，分別是溢達集團董事長楊敏德、何設計主席何力治和渣打銀行（香港）香港執行董事兼行政總裁及區域行政總裁（香港、台灣及澳門）禤惠儀。

李家超在分組討論期間，與同組的國家商務部部長王文濤、智利總統博里奇、馬來西亞政府首席秘書莫哈末祖基阿里、俄羅斯第一副總理別洛烏索夫、新加坡總理李顯龍和越南國家主席阮春福，就共同關注的議題交換意見。

其後李家超分別與佐科維多多和李顯龍會面。傍晚李家超禮節性拜會泰國國王瑪哈‧哇集拉隆功及泰國王后蘇提達。

李家超明日（19日）將出席第二節APEC非正式會議，晚上與香港商貿代表團及泰國商界領袖共晉晚餐。