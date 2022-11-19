國殤之柱｜高志活備好吊車船運　批港大不合作：故意阻撓展出警世

屹立港大校園逾20年的「國殤之柱」，去年底被校方以雕塑老化及有刑事法律風險為由移除。創作雕塑的丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）昨日（18日）表示，過去一年，嘗試以不同方法法將「國殤之柱」送往歐洲，現時已成功覓到船公司和吊運公司將雕塑運走，連月來不斷與港大交涉，至今無果，連「國殤之柱」的下落都未明。

高志活指港大一早就向自己的律師確認雕塑屬他所有，批評港大不合作，質疑當局故意阻撓，是擔心「國殤之柱」在外地展出，會不斷提醒世人「六四事件」及反修例運動。港大回覆傳媒指，校委會去年基於法律及安全風險考慮，議決移走雕塑後，大學有按照合法合情合理原則，跟進善後。



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引述港大法律代表：校方沒就移離計劃作指示

「國殤之柱」遭港大拆件移離校園接近一年，高志活所委託的律師連月來多次聯絡港大，起初不獲回覆，其後才獲通知校方法律代表正在休假。最新得到港大法律代表的回覆，是校方沒就雕塑移離計劃作出任何指示。

港大：校委會議決移除後 合法合情合理原則善後

高志活懷疑港大在移除過程，已經對雕塑造成破壞，自己曾經要求由他和團隊移除雕塑，並一早警告雕塑脆弱，但校方從沒有聯絡他，令他非常沮喪。他對校方的不合作感到憤怒，指校方明知雕塑是他的財產，應由他處理，強調必須歸還，而非被放置香港某處的貨櫃中。他認為中國正在幕後操控，阻止「國殤之柱」移離香港。

他指「國殤之柱」象徵言論自由，如今中國將這個象徵鎖在貨櫃中，正正賦予了雕塑新的象徵意義，反映香港禁制言論自由。