國殤之柱離港遇阻滯　高志活指無法運上船：先後12間運輸公司拒絕

港大去年底以雕塑老化、且有刑事法律風險為由，移除豎立港大校園逾20年的「國殤之柱」。雕塑的丹麥作者高志活（Jens Galschiøt）今日（19日）表示，自從港大拆卸「國殤之柱」後，雕塑一直存放在貨櫃，正嘗試各種方法務求運離香港，但首先要將雕塑運往碼頭。

不過，他稱這段時間先後有超過12間運輸公司拒絕協助轉移，他認為是擔心遭受當局報復，他相信最終可將順利移離香港，只是時間上仍充滿不確定性。



高志活。

高志活：親身來港「不現實」

高志活指，國殤之柱自去年底被拆裝入貨櫃，丹麥外交部一直為他提供協助，亦有律師團隊及船運公司跟進。不過，轉移過程並不容易，已有超過12間本地運輸公司拒絕協助轉移，他重申曾經提出過可以聯同拆卸團隊親自來港，但估計將面臨《港區國安法》的拘控，加上疫情限制，相信這個建議並不現實。

他透露，現時台灣正製造「一比一」的「國殤之柱」，如果疫情許可，今年6月4日將親赴台灣見證雕塑豎立。而他位於丹麥的工作室，正趕製6至7座縮小版「國殤之柱」，計劃先在歐洲各地展出，再永久放置在國際知名大學。