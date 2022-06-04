六四｜國殤之柱移走　太古橋、民主牆清空　港大首無六四悼念活動

今年是六四33週年，每年六四香港大學校園內都有悼念儀式，原放置於校園內的國殤之柱去年底已被移走，太古橋上的悼念字句被抹去，每年重髹太古橋字句的港大學生會，已不再被校方承認。今年成為港大校園內，首次未有任何公開悼念六四活動。

《香港01》記者今日(４日)下午到港大觀察，國殤之柱的舊址及太古橋均無人舉行任何悼念活動，民主牆亦成「空牆」無任何文宣。



▼2019年及2022年的6月4日，港大國殤之柱位置對比▼



▼2022年6月4日，港大首次沒有公開悼念六四活動▼



港大校園內過去每年都有六四相關的悼念活動，例如支聯會每年都會洗刷國殤之柱，但國殤之柱去年年底被移走，支聯會已解散，多名成員各自被起訴。港大首次未有在六四當日，有任何悼念活動。記者下午到港大觀察，原放置國殤之柱的位置，並無任何悼念活動，亦未見學生停留該處聚集，只有少量學生路過。

除國殤之柱外，港大學生會每年會到太古橋重髹「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」20字的字句，唯該20字今年一月被港大校方以「定期維修保養」為由抹去。今日在現場所見，太古橋標語被抹去後，該行人路段已放上花盤。另外，以往讓學生發聲的民主牆上，所有標語及文宣已被清走，只餘下一大片空白。

▼2021年6月4日，港大學生會洗涮國殤之柱▼



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就讀港大一年級的盧同學表示，今年首年入讀港大，故對港大悼念六四的傳統未有太大了解，但提到國殤之柱去年12月被移走，感到有點不習慣。

回顧去年六四，港大學生會曾承繼傳統洗刷國殤之柱，並默哀一分鐘，之後在國殤之柱前獻上白花。不過由於天雨關係，當日未有重漆太古橋。港大學生會當時曾朗讀宣言，指真相不斷被淡忘，在言論自由及空間每況愈下，更加要守護歷史真相、悼念當時的遇難者。

盧同學提到國殤之柱去年12月被而走，對該柱突然消失感到有點不習慣。（盧翊銘攝）

▼2022年6月4日，維園中午數百警力嚴陣戒備▼

