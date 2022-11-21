譚耀宗不連任人大　任內無遺憾　被美國制裁更證明做事正確

第十四屆全國人民代表大會代表選舉會議第一次全體會議今日（21日）舉行，現屆全國人大常委譚耀宗表示不會尋求連任人大代表，換言之人大常委一職亦會換人。

下月即將年屆73歲的譚耀宗，縱橫政壇40年，自八十年代起投入政壇，曾任基本法草委、民建聯主席等職務，亦是立法局引入間接選舉後首批當選的議員，在立法機關工作三十多年，從立法會退下來後擔任人大常委，參與《港區國安法》訂立、修改選舉制度的工作，曾遭美國制裁。



指工作「好有意思」 沒有留下遺憾

譚耀宗見記者時表示：「原因我諗大家都容易理解，我年紀都唔輕啦，我就覺得人大代表工作可以由其他合適嘅人選擔任。」回顧過去五年，譚耀宗直言：「學咗好多嘢，特別係人大常委嘅工作，同埋立法嘅工作」，他續指國家現時為依法治國，立法任務尤其重要，加上在2020至2021年間，人大常委會的立法工作與香港有直接關係，包括制定維護國家安全法例、完善選舉制度，認為兩者對香港均十分重要，指先己有機會參與其中，感到「好有意思」。

他又指，對任內工作感到光榮，沒有留下遺憾，任內遭美國制裁更證明他做的事正確，批評美國制裁是霸凌主義的無意義行徑。譚耀宗表明，卸任後會繼續關心國家的發展，強調不參選是個人決定，今年7月已有相關決定並告知中央，中央亦十分尊重其意見。

被問到接任人選是否如外界所傳，前特首林鄭月娥有機會頂上，譚耀宗指：「不會猜度，誰人認為自己合適的，都可以參選。」他表示按正常程序，新一屆港區人大代表產生後，會再由人大代表推選一名常委。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

八十年代投入政壇六四後曾「強烈譴責北京當局」

譚耀宗於八十年代投入政壇，1982年任工聯會副理事長，1985年立法局首次引入功能界別間選議席，譚耀宗即當選勞工界議員，直至1995年轉戰直選後落敗。

1989年八九民運期間，本港政界曾無分左中右光譜支持民運學生，包括當時的勞工界代表。六四鎮壓發生後，譚耀宗曾於港台直播電視節目《城市論壇》中表示「強烈譴責北京當局血腥鎮壓北京學生群眾」。不過踏入九十年代後，親中派就六四全面封口。

馬力逝世後接任民建聯主席

1992年民建聯成立，譚耀宗以工聯會幹事身份加入，是創黨成員之一。其於1996年加入臨時立法會，並於1998年首屆立法會選舉中，於新界西選區當選，直至2016年退下來。期間他曾於1997年首屆政府中，擔任行政會議成員。

民建聯會務方面，於2007年，民建聯原主席馬力病逝，譚耀宗其後接任民建聯主席，直至2015年由李慧琼接任。他於卸下民建聯領導層職位後，繼續擔任會務顧問。由於譚耀宗在愛國陣營中資歷甚深，平時對傳媒亦友好，樂於解答疑問，政界及傳媒一般尊稱其為「譚sir」。

2020年，中央直接頒布《港區國安法》以全國性法律形式在港實施。（資料圖片）

立《國安法》中有積極角色 遭美國制裁

譚耀宗亦擔任全國政協委員多年，卸任立法會議員後，於上屆「轉跑道」參選全國人大代表，並獲推舉為全國人大常委，成為愛國陣營中的代表人物，在全國人大常委會中代表香港就全國性事務發表意見。他於2018年曾向傳媒表示高呼「結束一黨專政」者不應再入閘參選立法會，當時引起頗大迴響。

2020年，北京因應香港局勢訂立《港區國安法》，譚耀宗作為人大常委，參與制訂工作。2021年1月15日，美國財政部宣布制裁6名「損害香港自治」的中港官員並公開其個人資料，包括譚耀宗，除在美國的資產會被凍結外，在海外及香港銀行服務亦極可能被取消。譚及後回應指，早有心理準備會被制裁，但從來沒有資產在美國，批評美國的行為霸凌及干預香港事務，即使制裁會帶來不方便，為了維護國家安全亦是值得。去年3月，全國人大頒下決定修改香港選舉制度，譚耀宗亦扮演關鍵角色。

其他參與事務方面，一眾建制中人於2020年牽頭成立「香港再出發大聯盟」，由譚耀宗出任秘書長。2022年特首選舉以李家超「一人模式」進行，李家超獲得全建制派「眾星拱照」支持，當時由譚耀宗擔任競選辦主任。

根據內地「七上八下」（67歲可繼續留任，68歲便要退下來）的慣例，譚耀宗上屆人大選舉中以67歲之齡留任，正好在界線之中。他在下月15日即將踏入73歲。